Volei feminin: Exista viata si dupa Bursa

Invinsa cu 1-3 in debutul Challenge Cup de turcoaicele de la Bursa BBSK, Stiinta Bacau vrea sa incheie anul cu o victorie contra lui Dinamo in jocul de campionat programat luni

Un prim set bun spre foarte bun. Cu un serviciu ce a pus in dificultate preluarea adversarelor. Si cu atacuri sigure, conduse de Nikoleta Perovic, care au facut ca tabela sa clipeasca smecher in dreptul Stiintei: 25-19. Ajunge? Sigur ca nu. Asa cum nu e suficient nici studiul video al adversarei. Un meci, doua, trei…

„Am vazut nu mai putin de cinci meciuri ale Stiintei”, marturisea la finalul jocului de miercuri, dintre Stiinta si Bursa BBSK, din prima mansa a „saisprezecimilor” Challenge Cup, antrenorul oaspetelor Jan De Brandt. Prin urmare, cinci meciuri nu sunt de ajuns. Dar cinci meciuri si un set, primul, cel pierdut la 19, sunt suficiente pentru a intelege ce trebuie sa faci.

„Adevarul e ca am fost putin cam adormiti la executiile tehnice ale gazdelor. Le-am spus fetelor ca, desi au jucat prost, au facut, totusi, 19 puncte. Care-i problema, deci? Jucati bine si veti vedea ca veti face mai multe puncte”, a fost mesajul lui De Brandt la scorul de 0-1 la general. Si Bursa BBSK si-a revenit. Coordonatoarea Bursei, Ozge Kirdar (MVP-ul intâlnirii) a netezit jocul, brazilianca Joycinha Da Silva (cea mai buna realizatoare a partidei, cu 19 puncte) a inceput sa dea cu tunul, iar block-ul si apararea oaspetelor au spus „nu” la orice manevra ofensiva a studentelor. Ce-i drept, nici Stiinta nu a mai fost Stiinta.

Atacul a suferit cumplit (Denisa Rogojinaru coborând procentajul reusitelor pâna la 26%), in timp ce serviciul s-a inmuiat si el. Nu ca restul compartimentelor ar fi stralucit in urmatoarele trei seturi, toate pierdute de Stiinta: la 14, la 22 si la 18. O infrângere cu acoperire tinând cont de valoarea si pretentiile adversarei (câstigatoare a Challenege Cup in 2015, Bursa vrea sa ajunga cel putin in Final Four anul acesta), o infrângere care scurteaza, evident drumul european al Stiintei in 2016-2017.

Dar cum nu exista doar cupe europene in drumul Stiintei si cum exista viata si dupa Bursa, bacauancele trebuie sa se adune rapid. Luni le asteapta un alt meci de foc. Tot acasa, dar in campionat: cu marea rivala Dinamo. „Cu Bursa, n-am facut un meci bun, aceasta este realitatea. Dar ma bucur ca inainte de Dinamo am avut parte de un asemenea adversar, care sa ne tina in priza. Sa vedem cum le adun pe fete deoarece vreau neaparat sa incheiem anul cu o victorie”, declara Florin Grapa miercuri seara. De miercuri pâna luni este timp suficient ca Stiinta sa strânga rândurile. Sa uite de Bursa si sa-si aminteasca cine e Dinamo. Cu sau fara Piticu’.

Programul ultimei etape din 2016 a Diviziei A1 (17 decembrie): Stiinta- Dinamo (se joaca luni, 19 decembrie, de la ora 17.00/ Digi), Penicilina- Medicina, SCM Pitesti- CSU Galati, CSM Lugoj- CSM Bucuresti, Alba Blaj- Unic. Meciul SCM U Craiova- CSM Târgoviste se s-a disputat in devans, fiind câstigat de oaspete cu 3-0.

Clasamentul Diviziei A1

1 Volei Alba Blaj 12 11 1 35-6 33p.

2 Stiinta Bacau 12 9 3 29-12 28p.

3 CSM Târgoviste 12 9 3 29-12 27p.

4 CSM Bucuresti 12 9 3 30-13 27p.

5 Dinamo Bucuresti 12 9 3 30-14 26p.

6 CSM Lugoj 12 6 6 19-23 16p.

7 Unic P. Neamt 12 4 8 19-25 14p.

8 Medicina Tg. MS. 12 5 7 17-23 14p.

9 Penicilina Iasi 12 4 8 16-24 13p.

10 SCM Pitesti 12 4 8 13-28 11p.

11 CSU Galati 12 1 11 6-34 4p.

12 SCM U Craiova 12 1 11 6-35 3p.