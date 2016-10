„Vreau sa facem un sezon mai bun decât cel precedent”, declara, inaintea inceperii Diviziei A1, antrenorul Stiintei, Florin Grapa.

Startul de campionat valideaza obiectivul fixat de tehnicianul bacauan. Cu o echipa mai puternica decât in editia anterioara, voleibalistele Stiintei au pasit in meciurile oficiale cu dreptul, trecând inclusiv peste handicapul unei pregatiri in salturi.

Sâmbata, in prima etapa, studentele au invins pe teren propriu cu 3-1 Penicilina Iasi, echipa care a ridicat, la rândul sau, stacheta valorica.

Dupa un prim act adjudecat la noua puncte diferenta, Stiinta s-a lasat surprinsa de block-ul eficient al oaspetelor si, chiar daca a revenit de la 16-24 la 22-24, nu a putut evita pierderea setului.

Echilibrul de pe tabela s-a rupt insa in partialul al treilea, dominat de bacauance, care, având-o pe Zburova in cabina de regie, au mizat pe Cristina Cazacu si Irina Radu ca extreme. Rezultatul? Un 25-8 care ne scuteste de alte comentarii. Setul al patrulea s-a dovedit si ultimul, Stiinta dictând ritmul si scorul. Miercuri, in runda a doua, formatia antrenata de Florin Grapa se va deplasa la Bucuresti pentru eternul derby cu Dinamo, care va fi televizat de Digi, cu incepere de la ora 17.00.

Stiinta Bacau: Zburova (6 puncte), Cazacu (15), Rogojinaru (1), Zarkova (13), Fales (2), Perovic (13), Manu-libero. Au mai jucat: I. Radu (9), Otasevic (4), Miclea (2), Filipas (1).

Penicilina Iasi: Stânga (1), Sipos (11), Grigorova (5), Perrin (3), Cvijovic (6), Grabovetkaia (15), Monks-libero. Au mai jucat: Stresina (4), Knezevic, Sekulic si Ursachi.