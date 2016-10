Etapa a patra a Diviziei A1 a adus voleibalistelor Stiintei cea de-a treia victorie din aceasta toamna. Si prima in deplasare.

Studentele s-au impus sâmbata, la Galati, cu 3-0 pe terenul gazdelor de la CSU. Primul set a fost o joaca de copii, in conditiile in care formatia pregatita de Florin Grapa si l-a adjudecat la o diferenta de 17 puncte. Celelalte doua partiale au inregistrat diferente mai mici (17, respectiv 19), insa problema invingatoarei nu s-a pus in niciun moment.

Victoria de la Galati mentine Stiinta in apropierea podiumului si da un tonus bun echipei bacauane in perspectiva confruntarii de miercuri, de pe teren propriu, impotriva liderei clasamentului, CSM Târgoviste.

La Galati, bacauancele au utilizat urmatoarea garnitura: Zburova (2 puncte), Rogojinaru (3), Cazacu (5), Fales (13), Zarkova (7), Perovic (14), Manu- libero. Au mai evoluat: I. Radu (7), Baltatu (1), Moisa (1), Albu- libero.