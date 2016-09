Volei feminin/ Divizia A1: Perovic si Zarkova, la Stiinta

Studentele isi continua campania de intarire a lotului. Florin Grapa a renuntat la americanca De Geest

Una pleaca, doua vin. Stiinta continua sa-si ajusteze lotul. Iar ultimele tranzactii vizeaza in exclusivitate jucatoare din strainatate.

Antrenorul gruparii bacauane, Florin Grapa a renuntat la centrul nord-american Krista de Geest, venit in vara de la Lugoj, intarindu-si efectivul cu doua straniere din zona Balcanilor: universalul muntenegrean Nikoleta Perovic (22 de ani pe 1 noiembrie) si centrul din Bulgaria, Tsvetelina Zarkova (30 de ani in decembrie).

Daca in cazul Zarkovei este vorba de un come-back, in schimb Nikoleta Perovic reprezinta o noutate care are misiunea de a acoperi golul lasat de plecarea Ioanei Baciu in Germania. Cele doua achzitii se vor prezenta la echipa pâna cel târziu joi.

In mod normal, la finalul saptamânii, Stiinta ar fi trebuit sa plece la Târgu-Mures, pentru un turneu de pregatire, insa Florin Grapa a decis ca echipa sa sa nu participe la competitia organizata de Medicina.

“La ce bun sa ma prezint la Târgu-Mures, daca nu pot conta pe intreg lotul? Cele patru jucatoare convocate la nationala- Rogojinaru, Fales, Cazacu si Albu- vor reveni la echipa dupa 9 octombrie, cu nici o saptamâna inainte de startul campionatului, asa ca, pâna atunci, nu stiu la ce m-ar ajuta astfel de turnee de pregatire. Sa joc cu o formula de echipa in pregatiri si cu alta in campionat? Nu vad rostul. Mai bine ne antrenam acasa”, a explicat antrenorul Florin Grapa.