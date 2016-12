Sport Volei feminin/ Divizia A1: Pe aceeasi linie Stiinta- SCM Pitesti (sâmbata, Sala Sporturilor, ora 17.00) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Stiinta isi continua seria victoriilor de trei puncte din campionatul Diviziei A1 la volei feminin. Invingatoare miercuri, la Craiova, pe terenul „lanternei rosii" SCM U cu un sec 3-0 (12, 8, 12), formatia antrenata de Florin Grapa este favorita sa transeze in trei seturi si confruntarea programata sâmbata, acasa, impotriva Pitestiului. Rezultatele etapei a zecea: Dinamo- CSM Bucuresti 1-3, Unic Piatra Neamt- CSM Târgoviste 1-3, CSM Lugoj- Medicina Târgu-Mures 3-0, SCM U Craiova- Stiinta Bacau 0-3, SCM Pitesti- Penicilina Iasi 0-3, Volei Alba Blaj- CSU Galati 3-0. Programul etapei a 11-a: Stiinta – SCM Pitesti, Penicilina Iasi- Dinamo, Medicina- SCM U Craiova, CSU Galati- CSM Lugoj, CSM Târgoviste- Alba Blaj, CSM Bucuresti- Unic.