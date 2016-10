Al doilea meci acasa pentru Stiinta Bacau. La o saptamâna dupa ce au trecut cu 3-1 de Penicilina Iasi, voleibalistele bacauane vor avea de infruntat Medicina Târgu-Mures, in runda a treia a Diviziei A1. Intre cele doua partide interne s-a interpus deplasarea de miercuri, de la Bucuresti, pentru jocul cu Dinamo, din etapa secunda.

Un joc pierdut de Stiinta cu 3-2 (25-20, 23-25, 25-21, 25-27, 15-10) dupa un set patru fabulos. In respectivul act, Dinamo a condus cu 25-13 inainte ca studentele sa revina pe serviciul Crinei Baltatu si sa se impuna in prelungiri, cu 27-25, ducând, astfel, meciul in tie-break. Din pacate, come-back-ul Stiintei nu s-a materializat pâna la capat, Dinamo speculând inexactitatile bacauancelor la preluarea din serviciu si câstigând cele doua puncte.

„Pâna la urma, ne consolam cu faptul ca am luat un punct, dar eu cred ca se putea mai mult. Important este ca echipa e in crestere, in conditiile in care fetele noastre se antreneaza impreuna doar de o saptamâna”, a declarat antrenorul Stiintei, Florin Grapa, care, din motive de ordin personal, nu si-a insotit echipa la Bucuresti.

Sâmbata, contra Medicinei (care miercuri, in intermediara, s-a impus cu 3-0 impotriva Penicilinei), Grapa va fi prezent pe banca: „Nu ne asteapta un meci usor, Târgu-Mures fiind echipa cu potential, dar noi trebuie sa luam cele trei puncte fara niciun fel de discutii”.

Programul complet al etapei a treia (sâmbata, 22 octombrie): SCM Pitesti- CSM Târgoviste, Penicilina Iasi- CSU Galati, Stiinta Bacau- Medicina, CSM Lugoj- Unic Piatra Neamt (se joaca pe 23 octombrie), SCM U Craiova- CSM Bucuresti (se joaca pe 23 octombrie), Alba Blaj- Dinamo Bucuresti (se joaca pe 24 octombrie, de la ora 18.00/ Digisport).