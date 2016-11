Volei feminin/ Divizia A1: Mai usor decât atât…

Voleibalistele Stiintei iau astazi prânzul la Craiova. In meniu se afla ceva usor: o tocanita de praz. Desert? Trei puncte. Nu-i neaparat un deliciu, ci mai degraba o necesitate. Dupa ce servesc masa, studentele pornesc inapoi catre Bacau, acolo unde sâmbata vor sustine un alt joc facil, contra CSM-ului din Pitesti.

Ce-i drept, nu la fel de facil precum cel de azi, cu “lanterna rosie” SCMU Craiova (un singur punct luat in noua jocuri), dar tot din categoria „trei puncte in trei seturi”, Pitestiul facând parte din a doua jumatate a clasamentului. Stiinta a pornit spre Craiova ieri dimineata, cu lotul complet. In autocar a urcat inclusiv coordonatoarea de rezerva, Sabina Moisa, care a fost recuperata dupa viroza ce a tinut-o pe banca impotriva Lugojului.

„In mod normal, nu avem de ce sa ne facem griji la Craiova. Tin, insa, ca noi sa jucam serios deoarece, asa cum am mai spus-o si in alte rânduri, problemele, atunci când apar, ni le facem noi insine, nu adversarele”, a declarat antrenorul Stiintei, Florin Grapa.

Programul complet al etapei a zecea a Diviziei A1: Dinamo- CSM Bucuresti, Unic Piatra Neamt- CSM Târgoviste, CSM Lugoj- Medicina Târgu-Mures, SCM U Craiova- Stiinta Bacau, SCM Pitesti- Penicilina Iasi. Partida Volei Alba Blaj- CSU Galati s-a disputat in devans, fiind câstigata de campioana cu 3-0.

Clasament

1 Volei Alba Blaj 10 10 0 30-3 29p.

2 CSM Târgoviste 9 7 2 23-8 21p.

3 Dinamo Bucuresti 9 8 1 23-9 21p.

4 CSM Bucuresti 9 6 3 21-9 19p.

5 Stiinta Bacau 9 6 3 20-12 19p.

6 Unic P. Neamt 9 4 5 17-16 14p.

7 SCM Pitesti 9 4 5 13-19 11p.

8 CSM Lugoj 9 4 5 13-20 10p.

9 Penicilina Iasi 9 3 6 11-18 9p.

10 Medicina Tg Ms 9 3 6 11-20 8p.

11 CSU Galati 10 1 9 4-28 3p.

12 SCM U Craiova 9 0 9 3-27 1p.

Orar inversat

Modificare de program pentru meciurile de sâmbata, de la Bacau, din etapa a 11-a a Diviziei A1 la volei feminin si masculin. Initial, confruntarea feminina dintre Stiinta si CSM Pitesti era programata la ora 13.00, iar cea masculin, dintre Stiinta si Explorari Baia Mare la ora 17.00. Permutarile au facut ca baietii sa joace de la ora 15.00, iar partida fetelor sa inceapa la ora 17.00.