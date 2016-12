Sport Volei feminin/ Divizia A1: Fara niciun fel de probleme Stiinta Bacau- SCM Pitesti 3-0 (18, 12, 10) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Misiune facila pentru voleibalistele Stiintei Bacau in ultima etapa a turului Diviziei A1, desfasurata sâmbata. Studentele au câstigat cu 3-0 partida de acasa, cu CSM Pitesti, ramânând in imediata apropiere a podiumului. Singurul set in care oaspetele au contat cât de cât a fost primul, care a inregistrat o diferent finala de „numai” sapte puncte. Ulterior, Stiinta s-a distantat progresiv de adversara sa, adjudecându-si partialul al doilea cu un avans de 13 puncte, iar pe cel de-al treilea cu un net 25-10.

Stiinta: Zburova, Rogojinaru, Cazacu, Zarkova, Fales, Perovic, Manu- libero. Au mai jucat: Miclea, I. Radu, Baltatu si Filipas. Rezultatele etapei a 11-a: Stiinta Bacau – SCM Pitesti 3-0, Penicilina Iasi- Dinamo Bucuresti 2-3, Medicina Târgu-Mures – SCM U Craiova 3-0. CSU Galati- CSM Lugoj s-a jucat ieri, iar meciurile CSM Bucuresti- Unic Piatra Neamt si CSM Târgoviste- Alba Blaj sunt programate astazi. Programul etapei viitoare (10 decembrie): Dinamo Bucuresti- Unic Piatra Neamt, CSM Bucuresti- Volei Alba Blaj (se joaca pe 11 decembrie, de la ora 13.00/ Digi), CSM Târgoviste- CSM Lugoj, CSU Galati- SCM U Craiova, Medicina Târgu-Mures- SCM Pitesti, Stiinta Bacau- Penicilina Iasi.