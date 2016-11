Volei feminin/ Divizia A1: Fara emotii

Daca este adevarat ca joci atât de bine cât te lasa adversarul, la fel de corect este ca, atunci când adversarul joaca prost, risti ca si tu sa cobori stacheta. Asa s-a intâmplat si Stiintei sâmbata seara, in meciul de acasa cu CSM Lugoj, din etapa a noua a Diviziei A1 la volei feminin.

Cum era de asteptat, studentele s-au impus cu 3-0. Si, la fel de previzibil, partida nu a impresionat. Gazdele au avut jocul in mâna de la inceput si pâna la sfârsit, exceptie facând doar mijlocul setului doi, atunci când, pe fondul erorilor din tabara Stiintei, oaspetele s-au apropiat de la 8-12 la 11-12.

Introducerea Irinei Radu in locul Nikoletei Perovic si cele doua puncte consecutive reusite de Cristina Cazacu (al doilea, direct din serviciu) au indepartat, insa, orice umbra de indoiala, Stiinta adjudecându-si setul la 17.

„Ceea ce m-a bucurat este ca, spre deosebire de alte meciuri cu echipe mici, de data aceasta n-am mai avut momente in care adversarul sa ne conduca”, a declarat antrenorul Florin Grapa, care vizeaza trei puncte si in intermediara de miercuri, in care echipa sa va evolua pe terenul ultimei clasate, SCM U Craiova.

Stiinta: Zburova 2 puncte (Filipas 1), Cazacu 8, Rogojinari 10, Fales 7 (Otasevic 2), Zarkova 7, Perovic 6 (I. Radu 7, Baltatu), Manu- libero (Albu- libero).

Celelalte rezultate ale etapei a noua: SCM Pitesti- Dinamo 0-3, Penicilina Iasi- SCM U Craiova 3-0, Medicina Tg. Mures- Alba Blaj 1-3, CSU Galati- Unic Piatra Neamt 0-3. CSM Târgoviste- CSM Bucuresti s-a jucat ieri.

Sprijin de la Dedeman

La finalul partidei cu CSM Lugoj, antrenorul Stiintei, Florin Grapa a tinut sa salute sprijinul financiar acordat echipei sale de catre Compania Dedeman: „Vreau sa multumesc din suflet Companiei Dedeman pentru ajutorul financiar fara de care nu am fi reusit sa inchidem proiectul pe Legea 350. 2005.

Stiu ca nici celor de la Dedeman nu le este usor- in mod cert, toata lumea trage de ei-, insa au demonstrat, o data, in plus ca sunt alaturi de sportul bacauan”. Grapa a dezvaluit, totodata ca numele companiei Dedeman va aparea, in calitate de sponsor, pe tricourile Stiintei.