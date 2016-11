Volei feminin/ Divizia A1: Cap de afis

Invingatoare miercuri, in etapa intermediara a Diviziei A1, cu 3-1 in fata (ex) liderei CSM Târgoviste, voleibalistele Stiintei spera sa dea lovitura si in epilogul rundei a sasea.

In aceasta seara, de la ora 18.00, in direct pe Digisport, bacauancele evolueaza in fieful celor de la CSM Bucuresti, echipa care vine dupa o neasteptata corectie la Iasi, unde a fost invinsa de Penicilina cu 0-3.

Formatia lui Florin Grapa lupta astazi si pentru orgoliu, dar si pentru a-si „securiza” locul 2 dobândit dupa splendidul succes impotriva târgovistencelor.