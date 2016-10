Volei feminin/ Divizia A1: Banca lunga, viata buna

Stiinta Bacau- Medicina Târgu-Mures 3-0 (14, 13, 20)

Stiinta 2016-2017 arata bine. Arata bine chiar si atunci când nu…arata cine stie ce. Dincolo de jocul de cuvinte, ramâne jocul bun al studentelor in victoria de sâmbata, cu 3-0 (14, 13, 20) contra Medicinei Târgu-Mures, in etapa a treia a Diviziei A1.

Desi nu a apasat pedala pâna la fund, echipa antrenata de Florin Grapa s-a impus relativ facil, in trei seturi, impotriva unui adversar cu pretentii. Asa cum s-a vazut si in intermediara cu Dinamo, Stiinta poate conta pe solutii multiple pe toate posturile.

Un singur exemplu: ajunsa in postura de rezerva, Denisa Rogojinaru a intrat pe teren in setul intâi, la scorul de 12-11 (dupa ce Stiinta avusese 11-5) si s-a dovedit, in final, principala realizatoare a gazdelor.

De altfel, actul de debut, care consemna inaintea celui de-al doilea time-out tehnic scorul de 15-14 a fost arhivat de studente cu 25-14 pe serviciul de cursa lunga al lui Rogojinaru.

In partialul secund, Medicina a revenit de la 4-6 la 7-6, dupa care a urmat, insa, o alta serie fasta a Stiintei, de data aceasta pe serviciul Cristinei Cazacu, ce a dus scorul la 15-7 pentru bacauance. Pâna la finalul setului, incheiat cu 25-13, a existat doar Stiinta, inclusiv la punctele oaspetelor, venite fie ca urmare a unor atingeri de fileu, fie ca urmare a unor servicii executate gresit de Fales, Zburova si Otasevic.

Setul al treilea a fost si cel mai echilibrat, Medicina conducând cu 4-0 si 8-4. Cursa de urmarire declansata de bacauance s-a materializat cu o desprindere definitiva dupa 17-17, Zburova si compania adjudecându-si actul la cea mai mica diferenta a serii: 25-20. Pentru bacauance urmeaza o deplasare la Galati, deplasare care trebuie marcata cu obtinerea altor trei puncte.

Stiinta Bacau: Zburova (2 puncte), I. Radu (5), Cazacu (3), Zarkova (2), Fales (6), Baltatu (7), Manu- libero. Au mai evoluat: Rogojinaru (16), Perovic (9), Otasevic (2), Albu- libero.

Medicina Târgu-Mures: Pukarevic, Iancu, Buterez, Rusu, Varga, Klaric, Molnar- libero. Au mai jucat: Petra, Dobriceanu, Teianu, Rancz-libero.