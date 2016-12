Sport Volei feminin/ Divizia A1: Atentie la neatentie! de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Initial, Stiinta trebuia sa inceapa campionatul la Iasi. Numai ca, la solicitarea Penicilinei, s-a inversat turul cu returul, astfel ca meciul din prima etapa s-a jucat la Bacau, unde echipa lui Florin Grapa s-a impus cu 3-1. Sâmbata, in startul returului, studentele intorc vizita Penicilinei. Si o fac fiind avizate de rezultatul obtinut de iesence sâmbata trecuta: 2-3 cu Dinamo, dupa ce Penicilina condusese cu 2-0! „Trebuie sa jucam serios pentru a nu avea probleme”, a declarat Florin Grapa. Programul complet al primei etape din retur: Dinamo- Unic Piatra Neamt, CSM Bucuresti- Volei Alba Blaj, CSM Târgoviste- CSM Lugoj, CSU Galati- SCM U Craiova, Medicina Târgu-Mures- SCM Pitesti, Penicilina Iasi- Stiinta Bacau. 0 SHARES Share Tweet