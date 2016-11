Volei feminin/ Divizia A1: Acum e momentul!

Invingatoare in fata liderei, CSM Târgoviste, cu 3-1, Stiinta Bacau spera sa dea lovitura si luni, pe terenul CSM-ului Bucuresti

E momentul Stiintei! Miercuri, in etapa a cincea, studentele au rapus lidera, CSM Târgoviste si au urcat pe locul secund in clasamentul Diviziei A1 la volei feminin. Iar luni, in epilogul rundei a sasea, vor sa dea lovitura la Bucuresti, contra CSM-ului, intr-un joc televizat de Digisport, de la ora 18.00.

„Ne asteapta un meci dificil luni, chiar daca CSM Bucuresti a fost invinsa miercuri de Penicilina, cu 3-0. Important este ca mergem la Bucuresti cu moralul ridicat dupa acest succes contra celor de la Târgoviste”, a declarat antrenorul Stiintei, Florin Grapa. Intr-o intermediara plina de surprize (pe lânga esecul CSM-ului Bucuresti, s-a inregistrat si caderea lui Dinamo, la Lugoj), bacauancele au demonstrat ca formeaza o echipa in crestere.

Iar victoria obtinuta contra lui CSM Târgoviste cu 3-1 (22, -23, 16, 23) sta marturie. „Am servit mai bine ca adversarele, insa trebuie sa rezolvam problema preluarii din serviciu. Mai avem de lucru, dar eclar ca suntem pe drumul cel bun”, a subliniat Grapa dupa partida de miercuri.

Rezultatele etapei a cincea: Stiinta Bacau – CSM Târgoviste 3-1, CSM Lugoj -Dinamo Bucuresti 3-2, SCM U Craiova- Volei Alba Blaj 0-3, SCM Pitesti- Unic Piatra Neamt 1-3, Penicilina Iasi- CSM Bucuresti 3-0, Medicina Târgu-Mures- CSU Galati 3-0.

Programul etapei a sasea (sâmbata, 5 noiembrie): Dinamo- CSU Galati, Unic Piatra Neamt- Penicilina Iasi, Alba Blaj- SCM Pitesti, CSM Lugoj- SCM U Craiova, CSM Târgoviste- Medicina Tg. Mures (se joaca duminica, 6 noiembrie, de la ora 13.30/ Digisport), CSM Lugoj- Stiinta Bacau (se joaca luni, 7 noiembrie, de la ora 18.00/ Digisport).

Clasament

1 Volei Alba Blaj 5 5 0 15-2 14p.

2 Stiinta Bacau 5 4 1 14-5 13p.

3 CSM Târgoviste 5 4 1 13-4 12p.

4 CSM Bucuresti 5 3 2 11-6 10p.

5 Dinamo Bucuresti 5 3 2 11-8 9p.

6 Unic P. Neamt 5 2 3 8-10 7p.

7 Medicina Tg. Ms. 5 2 3 7-9 6p.

8 Penicilina Iasi 5 2 3 7-9 6p.

9 SCM Pitesti 5 2 3 7-11 6p.

10 CSM Lugoj 5 2 3 7-13 4p.

11 CSU Galati 5 1 4 4-13 4p.

12 SCM U Craiova 5 0 5 1-15 0p.