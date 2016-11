Volei feminin/ Cupa României: In semifinale, cu CSM Târgoviste

Stiinta Bacau a acces in careul de asi al Cupei dupa o dubla victorie cu 3-0 contra Penicilinei Iasi

Voleibalistele Stiintei Bacau s-au calificat in semifinalele Cupei României, care se vor desfasura anul viitor. Luni si marti, in sferturile de finala ale competitiei, studentele au trecut de Penicilina Iasi cu un dublu 3-0 pe teren propriu.

Dupa succesul de luni, Stiinta s-a impus si marti in trei seturi (25-14, 25-17, 25-18) intr-un joc in care antrenorul bacauan Florin Grapa a rulat intreg lotul, inclusiv pe Matache si Filipas. In semifinalele programate pe 18 ianuarie si 1 februarie, Stiinta va avea parte de o misiune mult mai dificila, contra celor de la CSM Târgoviste.

Merita amintit, insa, ca, recent, bacauancele au trecut de Târgoviste in campionat, detronând-o din postura de lidera a Diviziei A1. Sâmbata, 26 noiembrie, de la ora 16.00, Stiinta va primi vizita Lugojului, in etapa a noua a Diviziei A1.

Dupa opt runde, studentele ocupa pozitia a cincea, in timp ce Lugojul se afla pe locul 8.