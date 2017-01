E adevărat, speranța moare ultima. Dar în cele din urmă, moare și ea. Mai ales dacă pornești de la 1-3 pe teren propriu, în tur, cum li se întâmplă voleibalistelor Științei Bacău. Iar returul îl joci pe terenul unei echipe foarte bune, precum Bursa BBSK, care, în plus, nu a luat deloc pauză în această iarnă, evoluând la foc automat în campionatul și Cupa Turciei. „Faptul că vom rămâne în priză în ceea ce privește meciurile oficiale, va constitui un alt avantaj pentru noi în vederea returului”, a declarat, încă de la finalul meciului de la Bacău, tehnicianul Bursei, belgianul Jan de Brandt. „Într-adevăr, Bursa este favorită la calificarea în optimile de finală ale Challenge Cup. Știam lucrul acesta încă din momentul tragerii la sorți, iar meciul tur, adjudecat de echipa din Turcia cu scorul de 3-1, ni l-a confirmat”, a afirmat antrenorul Științei, Florin Grapă. Ce-i drept, Știința a avut șansa ei. Și-a adjudecat primul set al turului la 19 și se părea că problema calificării se va decide de-abia în Turcia. Numai că Bursa, cu brazilianca Da Silva în rol de MVP, a venit peste, câștigând următoarele trei seturi ale partidei de la Bacău, ceea ce face ca returul programat în această seară, în sala „Cengiz Gollu” din Bursa să devină o pură formalitate. Știința s-a despărțit între timp și de bulgăroaica Tsvetelina Zarkova, conducerea clubului băcăuan având vreme până pe data de 17 ianuarie, în preziua semifinalei de Cupă a României cu CSU Târgoviște, să-i găsească o înlocuitoare. „Noi căutăm, dar să vedem și ce găsim și, în special, în ce condiții financiare”, a precizat Florin Grapă, care, pe lângă un centru menit să o înlocuiască pe Zarkova, și-ar mai dori și o trăgătoare secundă. Celelalte jocuri retur programate azi: Famalicao- Naturhouse Logrono (scorul din tur 0-3), Kangasala- Randaberg (3-0), Orivesi- Schwerin (3-0), Olympiacos Pireu- CSM București (3-0), Ostrava- Porec (3-0), Niederosterreich- Kralovo Brno (0-3), Salzburg- Kastela (2-3), Krasnoyarsk- Naxos (3-0). Pe 12 ianuarie: Charleroi- Tenerife (3-1), Neuchatel- Oudegem (3-0), BVK Bratislava- AEL Limassol (0-3). Pe 17 ianuarie: Graz- Slavia Bratislava (1-3). Meciul Vasas- Skenderaj (3-1 în tur) era în program aseară. 0 SHARES Share Tweet

