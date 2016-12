Volei feminin/ Cupa Challenge: Cu fesul pe ochi

Anul acesta, cupele europene s-au dovedit indigeste pentru voleibalistele Stiintei. Mai intii a fost tragerea la sorti. Adversare? Turcoaicele de la Bursa BBSK, pretendente autorizate la cistigarea Cupei Challenge, trofeu pe care si l-au adjudecat si in 2015.

Apoi a venit sinusoida din meciul tur al „saisprezecimilor”, desfasurat miercuri seara, in Sala Sporturilor din Bacau. In ciuda unui public entuziast (in tribune s-a aflat, in premiera, si primarul Cosmin Necula) si a unei echipe de majorete care a facut deliciul fanilor, Stiinta nu a reusit sa tina steagul sus decit un set. Primul.

Cistigat cu 25-19 dupa o dominare da capo al fine, ambele time-out-uri tehnice gasind echipa lui Grapa cu un avantaj dublu (8-4 si 16-8) fata de Bursa. 1-0 la seturi si o multime de sperante. Sperante spulberate rapid. Prin urmare, 1-0 si „end of the game”. „La revedere”, pe la anul! Incepind cu setul secund, gazdele au fost de nerecunoscut.

Au servit prost, au preluat asijderea, iar atacul, condus de Rogojinaru (cel mai slab procentaj din tabara studentelor, doar 26%) nu a mai reusit sa subordoneze blocajul din ce in ce mai solid al oaspetelor.

La fel de adevarat este, insa, ca si Bursa a jucat altceva. „Am vizionat cinci meciuri ale Stiintei inainte de confruntarea de la Bacau”, a marturisit antrenorul oaspetelor la finalul intilnirii de miercuri. Cinci meciuri plus un set, primul.

Din actul secund, Bursa s-a pus pe treaba. A servit periculos, a blocat exact, s-a aparat exasperant si a fructificat din plin mina sigura si puternica a braziliencei Joycinha Da Silva (18 puncte), in conditiile in care jocul a fost coordonat de MVP-ul partidei, ridicatoarea Ozge Kirdar. Rezultatul? Bursa a egalat la seturi dupa un categoric 25-14 si s-a instalat la conducere dupa un 25-22 periclitat doar de revenirea Stiintei din final.

Un come back care a dat moral formatiei bacauane pentru setul al patrulea setul al patrulea, unul in care s-a mers cap la cap pina la 11-11. De aici, pe serviciul lui Perovici (principala realizatoare a gazdelor, cu 16 puncte), Stiinta s-a desprins la 14-11, insa Bursa a egalat. De la 14-14, studentele au sprintat din nou, ajungind la 17-14, si creind iluzia ca pot duce partida in tie-break. Ei bine, nu a fost loc de tie-break deoarece de la 14-17, Bursa a punctat de sapte ori la rind, pentru ca in final setul sa inregistreze un neverosimil 25-18 pentru oaspete.

Concret, Dora Horvath si compania au totalizat 11 puncte, in timp ce gazdele au reusit sa-si treaca in cont un singur punct. Bursa se impune cu 3-1 si asteapta cu incredere meciul retur de acasa, de la mijlocul lui ianuarie. Stiinta isi indreapta, in schimb, toata atentia catre jocul de luni, din campionat, cu Dinamo. „Sa vad cum le adun pe fete dupa aceasta infringere”, a marturisit antrenorul Stiintei, Florin Grapa, care a adaugat: „E bine ca inaintea meciului cu Dinamo am intilinit o adversara foarte puternica. Partea plina a paharului este ca ne tine in priza pentru luni”.

Stiinta: Miclea 1 punct (Zburova 2), Rogojinaru 9, Cazacu 15, Zarkova 8, Otasevic 1 (Fales 4), Perovic 16 (I. Radu 2, Baltatu 4), Manu- libero (Albu -libero).