Volei feminin/ Challenge Cup/ Moș Crăciun poartă fes turcesc

Final de an, temperaturi in scadere. Pentru voleibalistele Stiintei Bacau, insa, valul de frig vine tocmai din Turcia. De la Bursa.

Si este adus de câstigatoarea de acum doua sezoane a Cupei Challenge, Bursa BBSK. Turcoaicele, din lotul carora fac parte mai multe straniere (Joyce Da Silva, Dora Horvath, Nikalina Bashnakova sau Ivana Milos) sunt adversarele Stiintei in saisprezecimile de finala ale Cupei Challenge. Prima mansa se disputa azi, la Bacau, returul fiind programat la mijlocul lui ianuarie, in Anatolia. Sansele de calificare ale Stiintei sunt asemeni gradelor din termometru: mici.

„Intr-adevar, putem spune ca am fost ocoliti de sansa la tragerea la sorti. Intâlnim una dintre cele mai bune echipe ale competitiei. Acum un an, Bursa a cucerit trofeul, iar sezonul trecut s-a oprit in semifinale. In plus, jucam returul in deplkasare, ceea ce este un alt dezavantaj”, a declarat antrenorul Stiintei, Florin Grapa, care nu dezarmeaza, insa: „Imi doresc mult sa jucam bine si cred ca o putem face. Ultimele meciuri din campionat au aratat ca suntem OK la capitolul atitudine. Pe asta si mizez in mod special: pe atitudinea fetelor noastre”.

Partida cu Bursa BBSK nu este ultima din 2016 pentru Stiinta. Studentele vor incheia anul cu o alta confruntare de orgoliu pe teren propriu: cea din campionat, contra lui Dinamo, programata luni, 19 decembrie, de la ora 17.00 (Digi).

„Vreau sa incheiem anul cu doua victorii; una in Europa si una in Divizia A1”, a concluzionat antrenorul Grapa, care conteaza mult si pe aportul publicului: „Sunt convins ca si la meciul cu Bursa, si la cel cu Dinamo, suporterii vor fi alaturi de noi”.

Celelalte meciuri din prima mansa a „saisprezecimilor” Cupei Challenge: Slavia Bratislava- Holding Graz, Logrono- Falimacao, Tenerife- Charleroi, Oudegem- Neuchatel, AEL Limassol- BVK Bratislava, Randaberg-Kangasala, Orivesi- Schweriner, Beveren- Mulhouse, Skenderaj- Vasas Budapesta, Canakkale- Levski Sofia, Olympiacos Pireu- CSM Bucuresti, Porec- Ostrava, Brno- Niederosterrecih, Kastela- Salzburg. Naxos- Krasnoyarsk s-a jucat, oaspetii câstigând cu 3-0.