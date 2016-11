Volei/ Divizia A1: Din nou pe podium?

Invinsa luni, cu 3-0 de CSM Bucuresti, in epilogul etapei a sasea a Diviziei A1 la volei feminin, Stiinta Bacau a alunecat pe pozitia a patra a clasamentului. Bacauancele pot reveni, insa, pe podium chiar in acest weekend.

Prima conditie, relativ lesne de indeplinit, este sa o invinga acasa, la scor de trei puncte, pe Unic Piatra Neamt, in jocul programat sâmbata, la ora 17.00, in Sala Sporturilor. A doua conditie este ca CSM Bucuresti sa clacheze in jocul de la Târgu-Mures, contra Medicinei sau, in cel mai rau caz, sa câstige in cinci seturi.

Programul complet al etapei a saptea: SCM U Craiova- Dinamo Bucuresti, SCM Pitesti- CSM Lugoj, Penicilina Iasi- Volei Alba Blaj, Stiinta Bacau- Unic Piatra Neamt, Medicina Târgu-Mures- CSM Bucuresti, CSU Galati- CSM Târgoviste.

Clasament

1 Volei Alba Blaj 6 6 0 18-2 17p.

2 CSM Târgoviste 6 5 1 16-4 15p.

3 CSM Bucuresti 6 4 2 14-6 13p.

4 Stiinta Bacau 6 4 2 14-8 13p.

5 Dinamo Bucuresti 6 4 2 14-8 12p.

6 Unic P. Neamt 6 3 3 11-10 10p.

7 CSM Lugoj 6 3 3 10-13 7p.

8 Medicina Tg. Ms. 6 2 4 7-12 6p.

9 Penicilina Iasi 6 2 4 7-12 6p.

10 SCM Pitesti 6 2 4 7-14 6p.

11 CSU Galati 6 1 4 4-16 3p.

12 SCM U Craiova 6 0 6 1-18 0p.

Studentii, la Bucuresti

Cu patru puncte luate in ultimele doua jocuri, voleibalistii Stiintei Bacau abordeaza cu incredere partida din etapa a saptea pe care o va sustine sâmbata, in deplasare, contra lui CSM Bucuresti. Desi cele dou echipe sunt aflate in zone diferite ale clasamentului (CSM ocupa locul 6, in timp ce Stiinta e penultima), jocul din Capitala se anunta mai echilibrat decât pare la prima vedere, iar bacauanii isi pot spori zestrea de puncte. Ca o fi doar unul, ca va fi loc chiar de mai multe, ramâne de vazut. Celelalte jocuri ale etapei a saptea: Tricolorul Ploiesti- SCMU Craiova, Arcada Galati- Steaua, unirea Dej- VM Zalau, U Cluj- Stiinta Explorari Baia Mare, CS Volei Caransebes- VCM Piatra Neamt.