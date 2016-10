Volei/ Divizia A1: Baietii cu Steaua, fetele cu Dinamo !

Astazi, iubitorii voleiului din Bacau vor avea de ales: sa vina la sala si sa-i incurajeze pe baietii de la Stiinta in jocul contra Stelei sau sa ramâna in fata televizorului si sa le urmareasca pe Rogojinaru si Comp. in partida de pe terenul lui Dinamo? Un derby la distanta Steaua- Dinamo din care speram ca invingatoare sa iasa…Stiinta!

Stiinta Bacau- Steaua (azi, ora 17.00, Sala Sporturilor) Din derby-ul pentru promovare de anul trecut, din liga secunda, a ramas doar amintirea. Si numele echipelor. Stiinta, dar in special Steaua si-au primenit loturile, ceea ce face ca meciul de azi sa se ridice cu adevarat la exigentele Diviziei A1. Reveniti duminica dimineata de la Zalau, bacauanii au intrat intr-un program de recuperare care sa le permita sa atace in plenitudinea fortelor jocul din etapa a doua, contra Stelei. Unul cu un grad ridicat de dificultate. „Dupa «colosii» de la Zalau avem de infruntat o alta echipa foarte buna, blindata de stranieri, dar care si-a adus si doi internationali de mare valoare precum Ciprian Matei si Ghita. Va fi greu, dar noi ne vom lupta. Ar fi foarte bine daca am beneficia si de sprijinul publicului”, a declarat antrenorul gazdelor, Corneliu Paduraru.

Rezultatele primei etape: Steaua- VCM Piatra Neamt 3-1, Arcada Galati- CSM Bucuresti, 3-2, Unirea Dej- U Cluj 0-3, Stiinta Explorari Baia Mare- SCM U Craiova 1-3, VM Zalau- Stiinta Bacau 3-0, Tricolorul Ploiesti- Banatul Caransebes 3-1.

Programul rundei secunde: SCMU Craiova- U Cluj, CSM Bucuresti- Unirea Dej, Banatul Caransebes- Arcada Galati, VCM Piatra Neamt- Tricolorul Ploiesti, Stiinta – Steaua. Meciul Explorari Baia Mare- VM Zalau s-a disputat aseara.

Dinamo- Stiinta Bacau (azi, ora 17.00/ Digisport). O noua editie de campionat, aceleasi vechi orgolii. Dinamo- Stiinta este un „clasic” al Diviziei A1 la volei feminin, iar confruntarea de astazi va constitui si un reper in ceea ce priveste potentialul celor doua rivale. „Dinamo este o echipa «coapta» care, pe lânga «veteranele» Minca, Marcovici sau Stefan, si-a adus câteva straniere de valoare. In ceea ce ne priveste, avem si noi atuurile noastre si, in ciuda problemelor cu care ne-am confruntat in perioada precompetitionala, treaba pare OK.

Mergem la Dinamo cu dorinta de joc. Vreau sa câstigam, indiferent de scor”, a precizat antrenorul Stiintei, Florin Grapa, care, intrebat despre eventualele erori de arbitraj ce ar putea sa apara pe fondul presiunii exercitate de conducerea celor de la Dinamo, a raspuns: „Daca vor fi erori, sper sa ca ele sa le indârjeasca si mai mult pe fetele mele”.

Rezultatele primei etape: Unic- Dinamo 0-3, Stiinta- Penicilina Iasi 3-1, SCM U Craiova- CSU Galati 1-3, CSM Lugoj- CSM Târgoviste 1-3, SCM Pitesti- Medicina Tg. Mures 3-1, Volei Alba Blaj- CSM Bucuresti 3-2.

Programul rundei secunde: Dinamo- Stiinta, Medicina- Penicilina, CSM Târgoviste- SCM U Craiova, CSU Galati- SCM Pitesti, , CSM Bucuresti- CSM Lugoj, Unic- Alba Blaj (ultimele trei jocuri se disputa joi, 20 octombrie).