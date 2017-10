Volei/ Cadete: Alte fete, același CSȘ

Garda moare, dar nu se predă. CSȘ Bacău și-a schimbat aproape în întregime echipa de volei care evoluează în campionatul cadetelor (patru jucătoare au plecat, iar Mădălina Airoaie este accidentată), dar nu a renunțat la bunul obicei de a bate tot, cel puțin în zona Moldovei. La finalul săptămânii trecute, gruparea antrenată de Dumitru Matanie s-a impus cu 3-0 (17, 17, 10) pe terenul celor de la CSS Unirea Iași. „Practic, din formația de anul trecut au mai rămas doar două titulare, dintre care una singură și-a păstrat postul, cel de ridicătoare. În ciuda modificărilor de componență și a rotirii posturilor, fetele s-au mobilizat exemplar, având o evoluție foarte bună”, a declarat antrenorul Dumitru Matanie, care a mizat pe următoarea formulă de start: Iulia Matanie, Denisa Sava, Alexandra Adragăi, Bianca Dodan, Neidi Enache (care a evoluat cu probleme la un ochi), Maria Bahrim, Jacqueline Rusu (libero). Au mai intrat pe parcurs: Andreea Bobârnac și Miruna Păduraru. Etapa viitoare, programată pe 15 octombrie, CSȘ Bacău va primi vizita Botoșaniului.

0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.