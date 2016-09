Vointa si bun simt

PROMO



Exista in tara asta opinia generalizata cum ca altii trebuie sa faca, noi nu avem nici o obligatie. Cum ar fi, politia e cea obligata sa ne verifice pe fiecare daca nu cumva suntem bauti inainte de a ne urca la volan, noi nu avem nici o obligatie sa respectam legislatia.

La fel si pe sosea: doar ceilalti trebuie sa ne dea prioritate, sa semnalizeze, sa respecte culorile semaforului. Noi nu. Noi suntem smecheri si cumva mai presus de lege.

Uitati-va in statiile de autobuz. Sunt transformate in parcari. Stim ca in oras este criza de locuri de parcare. Ca lumea parcheaza pe unde apuca. Ca exista certuri de la locurile de parcare. Totusi, alveolele alea in care opreste autobuzul au o anumita logica.

Ele sunt destinate sa protejeze calatorii când urca si când coboara din autobuz. Pentru ca nu suntem la Londra, unde autobuzele au banda speciala si unde se respecta regulile. Suntem in Bacau si e nevoie de o protectie suplimentara pentru calatori.

Problema nu mai este ca in statii stau parcate autoturisme, problema este ca, dupa ce ca au parcat aiurea, proprietarii autoturismelor sar la soferii autobuzelor pe motiv ca, oprind in statie, i-au blocat. Nesimtire? Bineinteles.

Dar cine sa mai stea sa le explice ca tot cei care au gura mare au gresit? Politia locala? Care se lauda ca a dat o amenda la doua zile celor care parcheaza ilegal in statiile de autobuz? Da, ati auzit bine. 128 de amenzi in trei sferturi de an. Si nu asta e cea mai mare problema.

Cea mai mare problema e ca fix in zonele in care se inregistreaza cele mai multe cazuri de parcare in statia de autobuz – la Cora si la Nord – exista parcari.

Cora are ditamai parcarea subterana gratuita pentru cine vine la cumparaturi sau la cafenelele din zona. La Nord exista parcari gratuite amenajate de municipalitate, atât in fata cât si in spatele complexului comercial. Nu sunt chiar goale, dar nici pline nu sunt.