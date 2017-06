Social Voiau să vândă un televizor furat de pe terasa unui restaurant de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 27 iunie a.c., în jurul orei 11.00, poliţişti din cadrul Secţiei 1 Poliţie Bacău au identificat două personae, respectiv un tânăr de 19 ani şi altul de 20 ani, ambii din judeţul Vrancea, în timp ce ofereau spre vânzare, cu suma de 900 lei, un televizor LCD. Cu ocazia verificărilor şi cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că cei doi tineri au sustras, în noaptea de 26 spre 27 iunie a.c., de pe terasa unui restaurant din municipiul Adjud, plasma oferită spre vânzare, la nivelul Poliţiei Municipiului Adjud existând o plângere în acest sens. Cercetările continua sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat. 13 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.