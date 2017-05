Vodafone Romania a deschis un nou magazin propriu in Bacau, aliniat cu noul concept global de design

Vodafone Romania a deschis un nou magazin propriu in Bacau, aliniat la conceptul global de design Vodafone.

Amenajarea interioara aduce utilizatorilor o experienta simplificata in interactiunea cu produsele, serviciile si brand-ul Vodafone. Printre avantajele noului design se numara accesibilitatea crescuta la zonele de interes, modularitatea spatiului, finisajele si design-ul premium.

Magazinul este situat in partea de nord a orasului, in strada Mioritei nr. 14 si are o suprafata de 55 de metri patrati. Trei consultanti sunt pregatiti sa raspunda la orice intrebari despre produsele si serviciile Vodafone, atat pentru serviciile de voce cat si pentru cele de date, unul dintre consultanti fiind specializat pe serviciile pentru clientii de business.

De asemenea, noul concept de amenajare plaseaza utilizatorii in centrul atentiei si le ofera acces la cele mai noi si performante terminale, conectate in permanenta la Supernet™, la viteze 4G de top.

Toti clientii care semneaza sau prelungesc un abonament in noul magazin Vodafone pana la data de 22 februarie, vor beneficia de o oferta speciala Sales Days, precum si de un pachet gratuit cu Cartela Vodafone si un telefon Samsung E1200i.

Oferta de Sales Day include reduceri speciale din pretul anumitor terminale, suplimentare fata de ofertele de servicii si terminale dedicate judetului Bacau.

In plus, toti clientii care viziteaza magazinul si fac o achizitie sau platesc factura Vodafone, pana pe 15 martie, se pot inscrie la o tombola, al carei premiu este o tableta Vodafone Smart Tab 4. Tragerea la sorti va avea loc in data de 15 martie, la magazinul Vodafone. Mai multe detalii despre tombola sunt disponibile in magazin.

Toate tabletele si smartphone-urile din Bacau sunt puse in valoare de Supernet™, o inovatie in utilizarea Internetului mobil, ce asigura viteze ridicate de transfer, stabilitate sporita si protectie completa, pentru o experienta superioara de utilizare.