Cronica rutiera Viteza prea mare, principala neregulă depistată de polițiștii rutieri în ultima săptămână de Comunicat de presa Peste 150 de abateri de la respectarea regimului legal de viteză au fost constatate de polițiștii rutieri în perioada 24-26 februarie a.c., în cadrul unei acțiuni desfășurată în județul Bacău. Acțiunea a avut ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră, prin depistarea participanților la traficul rutier care nu respectă regulile de circulație pe drumurile publice. În perioada 24-26 februarie a.c., polițiști din cadrul Serviciului Rutier au acționat pe principalele artere rutiere ale județului Bacău, pentru combaterea cauzelor generatoare de evenimente rutiere, în special regimul legal de viteză. Polițiștii rutieri au urmărit conșientizarea conducătorilor auto cu privire la pericolele la care se expun prin nerespectarea regimului legal de viteză și necesitatea adoptării unui comportament preventiv de către toți participanții la traficul rutier. În cele trei zile ale acțiunii, polițiștii din teren au constatat 155 de abateri de la regimul legal de viteză, aplicând sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 64.950 lei. De asemenea au fost reținute 18 permise de conducere și s-au constatat două infracțiuni. Polițiștii atrag atenţia asupra respectării regimului legal de viteză întrucât viteza excesivă şi cea neadaptată la condiţiile meteo, de drum sau trafic, reprezintă principalul factor generator al accidentelor rutiere în România. Depăşirea limitelor legale de viteză şi viteza neadaptată la condiţiile de trafic reprezintă unele din principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse pe drumurile publice! Viteza determină creşterea distanţei de frânare necesară opririi autovehiculului în siguranţă! Viteza determină agravarea consecinţelor accidentelor rutiere indiferent de cauză! Polițiștii recomandă conducătorilor auto începători să evite, pe cât posibil, conducerea autovehiculului în condiţii de drum alunecos, pe timp de noapte sau pe distanţe mari, dată fiind experienţa redusă şi riscul implicării în evenimente rutiere nedorite. De asemenea, le reamintim că, dacă au mai puţin de un an de practică, viteza maximă admisă în afara localităţilor este cu 20 km/h mai mică.

