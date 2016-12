„Visul unei nopți de iarnă” la Ateneu

Este un titlu cu renume in lumea culturala inca din 1937, când a avut loc prima reprezentatie a piesei cu acest nume a lui Tudor Musatescu. De-a lungul timpului, acest titlu a fost reprezentativ pentru mai multe forme de exprimare culturala, un titlu care i-a inspirat si pe elevii clasei a X-a A, diriginte prof. Daniela Birzu, a Colegiului National de Arte „George Apostu” Bacau.

Astfel „Visul unei nopti de iarna” a devenit un spectacol in toata regula, marti, 13 decembrie, pe scena Ateneului, acolo unde elevii colegiului de arte si-au demonstrat calitatile lor de artisti. Spectacolul, care a inceput la ora 17.00, a cuprins 20 de reprezentatii in care elevii au sustinut numere de muzica clasica, corala, usoara si muzica traditionala româneasca, momente coregrafice (dans clasic si sportiv), dar nu au lipsit nici colindele.

Evenimentul a avut parte si de o surpriza inedita, pe scena urcând… Sofia Vicoveanca, in persoana unui elev al colegiului de arte bacauan care o imita perfect pe vedeta muzicii populare românesti. Acesta i-a interpretat cântecele deghizat chiar in…Sofia Vicoveanca, stârnind in acelasi timp zâmbete, dar si aprecierile publicului privind calitatea vocii elevului.

In cadrul spectacolului au sustinut recitaluri reputatul pianist Abel-Edison Corban, fost elev al Colegiului National de Arte „George Apostu”, precum si interpretul de muzica usoara prof. Andrei Ciobanu, care a indeplinit si rolul de prezentator, dar si Malina Avasiloaie, Miss Moldova 2016.

„Chiar in urma cu putin timp am fost intr-un recital la Paris si ma gândeam ca nu mai am niciun fel de emotii pe scena. Ei bine, lucrurile nu au stat chiar asa pentru ca n-am mai cântat pe scena Ateneu din Bacau de mai bine de sase ani de zile si trebuie sa recunosc ca nu mi-a fost usor sa cânt in fata fostilor mei profesori, pentru ca pretentiile sunt foarte ridicate.

A fost emotionant si foarte frumos si m-am simtit extraordinar in fata publicului meu bacauan”, a declarat, pentru ziarul Desteptarea, pianistul Abel-Edison Corban.