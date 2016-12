Cultura „Visul unei nopți de iarnă” înaripat la Oliv Cafe de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter O seară de miercuri magică, acum, în prag de sărbători, la Oliv Cafe, o cafenea de pe strada Milcov nr. 98 (clădirea Liv Comal). Într-o atmosferă plină de frumos, de culturalitate și de talent, aici a fost locul unde proiectul „Tu și Teatrul”, derulat împreună cu Teatrul Municipal „Bacovia”, a prins aripi. Un proiect prin care, de la ora 20.00, renumita piesă a lui Tudor Mușatescu, „Visul unei nopți de iarnă”, a fost pusă în scenă, într-o adaptare pentru această locație, cu actorii Valentin Bolat, Ștefan Ionescu, Ștefan Alexiu, Dumitru Rusu, Florina Găzdaru, Alina Simionescu și Corina Goranda în distribuție. Evenimentul a debutat cu un program de café-concert al trupei „Dreams”, care, după spectacol, a oferit publicului prezent în Oliv Cafe și un recital de colinde. „Ne-am dorit să facem altceva, ceva ce nu se mai face în oraș. Eu sunt o mare iubitoare de teatru, de artă în general, și am zis că e o idee bună să luăm teatrul din… teatru și să-l aducem în cafenea.”

Gabriela Vizitiu, manager la Oliv Cafe Publicul care a participat la acest eveniment a primit foarte bine această propunere, locurile fiind ocupate în totalitate, multe dintre acestea fiind rezervate cu câteva zile înainte. „A fost doar un prim pas în acest proiect. Spun asta pentru că ne dorim să organizăm mai multe astfel de evenimente, mai ales că publicul a apreciat ceea ce am prezentat aici și s-a arătat încântat de ce le-am oferit”, a mai spus Gabriela Vizitiu. 74 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.