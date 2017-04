Top Story Viorel Ilie a depus jurămânul ca ministru de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Fostul primar al municipiului Moinești, Viorel Ilie, a depus, astăzi, jurământul ca ministru pentru relația cu parlamentul, în fața președintelui Iohannis. Tot astăzi a depus jurământul și noul ministru al Mediului, Grațiela Gavrilescu. La ceremonia de la Palatul Cotroceni au participat premierul Sorin Grindeanu, președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, membri ai Guvernului, consilieri prezidențiali și de stat. „Succes, numai bine!”, le-a urat șeful statului celor doi miniștri. La finalul ceremoniei, președintele Iohannis a purtat scurte discuții cu premierul Sorin Grindeanu și cu șefii celor două Camere ale Parlamentului. Președintele Klaus Iohannis a semnat luni decretele privind numirea Grațielei Gavrilescu în funcția de viceprim-ministru și ministru al Mediului, precum și a lui Viorel Ilie ca ministru pentru Relația cu Parlamentul. De asemenea, șeful statului a semnat decretele privind revocarea lui Daniel Constantin din funcțiile de vicepremier și ministru al Mediului și a Grațielei Gavrilescu din cea de ministru pentru Relația cu Parlamentul. Viorel Ilie s-a născut la 19 martie 1965. A absolvit Facultatea de Electrotehnică, specializarea Automatizări și Calculatoare, din cadrul Institutului Politehnic ”Gheorghe Asachi” din Iași (1984-1989) și a efectuat două programe de masterat: Gestionarea Resurselor în Administrația Publică, la Universitatea ”George Bacovia” Bacău (oct. 2008 — iun. 2010) și Comunicare, Creativitate și Competențe Psihosociale în Organizații, la Universitatea ”Petre Andrei” din Iași (oct. 2009 — iun. 2011), conform www.cdep.ro. A absolvit cursul ”Înalți funcționari publici”, organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici — ANFP (dec. 2011 — mai 2012) și cursul de ”Politică externă și diplomație”, organizat de Institutul Diplomatic Român (apr. — sept. 2012). A fost inginer la: Combinatul Petrochimic Borzești (sept. 1989 — febr. 1990); Trust Foraj Extracție Moinești (febr. 1990 — mart. 1991); Centrul de Calcul și Lucrări Auxiliare București (mart. 1991 — oct. 1991); S.P. Modarzau (oct. 1991 — iun. 1997). A deținut poziția de șef serviciu informatică în cadrul S.N. Petrom Sucursala Moinești, apoi a fost director S.C. Trust Incom SRL Moinești (ian. 2000 — iun. 2006), potrivit www.cdep.ro. A fost primar al Municipiului Moinești, în perioada 23 iunie 2008 — 13 ianuarie 2017. Este președinte executiv al organizației ALDE Bacău. La alegerile legislative din 11 decembrie 2016, a fost ales senator în circumscripția electorală nr. 4 din Bacău, pe listele formațiunii Alianța Liberalilor și Democraților. Este membru în Comisia pentru Afaceri Europene și în Comisia pentru dezvoltare și strategie economică, fiind, în același timp, liderul grupului parlamentar al ALDE de la Senat. AGERPRES 852 SHARES Share Tweet

