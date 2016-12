Cultura Violoncelul romantic de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

În Italia am vizitat numeroase monumente, am visat la Dante şi Michelangelo sau l-am citit pe Shakespeare… ma cufundam în vâltoarea poeziei, murmurând versuri de Shakespeare, Virgiliu şi Dante, scria Hector Berlioz într-o pagina de Memorii. Concertul de la Sala „Ateneu” este unul 100% romantic. Prima lucrare este Uvertura Oberon, lucrare compusa de Carl Maria von Weber dupa Visul unei nopti de vara de Shakespeare. Rege al zînelor, Oberon apare în paginile literare ale Evului mediu si Renasterii. Niciodata interpretat în timpul vietii autorului, Robert Schumann, Concertul pentru violoncel si orchestra op.129, compus în doua saptamâni, a avut prima auditie în iunie 1860, la comemorarea a 50 de ani de la nasterea compozitorului. O pagina ce depasea tiparele epocii. Schumann credea cu tarie ca: „Pentru a compune în forme libere, trebuie sa stapâneşti mai întâi formele consacrate, valabile pentru toate timpurile”. Nu exista pauze între parti, caci autorul nu agrea deloc aplauzele dintre sectiuni. Interpretul serii este violoncelistul Razvan Suma, o personalitate artistica care stie ca „Nicio arta nu cere o stradanie şi o munca atât de perseverenta ca muzica”. Daca Schumann scria ca nu poti obtine mult în arta fara entuziasm si ca mereu trebuie sa nazuiesti mai departe, Razvan Suma este ilustrarea perfecta a ceea ce înseamna îmbinarea concertelor ca solist, cu manageriatul cultural, cu recitaluri camerale de facturi diverse, în formatii binecunoscute: cu sotia sa, Analia Selis, cu violonistul Alexandru Tomescu ori pianistul Horia Mihail, îmbracate în proiecte îndraznete si cu impact la public: Va place Bach? Brahms? Tango? Asa cum a cântat Integrala Suitelor de J.S. Bach pentru violoncel solo, a interpretat muzica latino si iata, cel mai recent si bine primit „experiment” este sub titlul „Va place Schu….mann, Schu….bert”? Simfonicul dirijat de Ovidiu Balan, dirijorul orchestrei bacauane si director onorific se încheie cu ”Harold în Italia” de H. Berlioz. Lucrarea, compusa în anul 1834, are un consistent aport al violei soliste, interpretate de Irina Cleopatra Puscalau, artist instrumentist în orchestra Filarmonicii „Mihail Jora”. Autorul acestor pagini romantice nota: dragostea şi muzica sunt cele doua aripi ale sufletului. Ozana Kalmuski Zarea 0 SHARES Share Tweet

