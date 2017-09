Circa 30 de sortimente de vinuri își vor afla duminică, 10 septembrie, locul în primul clasament al preferințelor întocmit pentru prima oară de un complex de restaurante din România și chiar din Europa Centrală și de Est după un regal de degustări la care au participat 12 pasionați de astfel de licori care au compus juriul primului Festival de degustări de vinuri organizat la Complexul de restaurante Podu’ cu Lanțuri din Bacău. Vinurile au fost aduse de 26 de crame din țară, la care s-au adăugat trei din Republica Moldova și cele ale doi distribuitori de vinuri din Italia. „Fiecare cramă – spune proprietarul Complexului Podu’ cu Lanțuri, Ion Neculcea, – a putut veni cu maxim cinci sortimente de vinuri, albe, roșii sau roze, seci, demiseci sau spumante. Festivalul a durat timp de trei zile, în care au fost trecute în revistă toate soiurile de vinuri aduse la degustare. La final, nu mai mult de zece astfel de vinuri din fiecare categorie vor fi declarate câștigătoare și vor apărea ca atare în meniurile Complexului. Toate sortimentele vor fi astfel recomandate pentru consumatorii rafinați, care le vor alege în menu după preferințele lor, dar în cunoștință de cauză. Vinurile vor purta timp de un an, însă, o supramarcă dată de punctajul acordat de juriul Festivalului. „Până acum nimeni din domeniu nu a organizat un astfel de fetival – a precizat Ion Neculcea. Noi, la Podu’ cu Lanțuri, suntem producători de bere, dar clienții noștri vor avea posibilitatea să aleagă, în meniu și un vin bun, în cunoștință dee cauză”. Președintele juriului a fost prof. univ. dr. Ioan Viorel Rați, unul dintre cei mai renumiți pomicultori ai Bacăului, iar jurații au respectat toate regulile specifice unei degustări de vinuri profesioniste. Au apreciat mirosul și culoarea fiecărei licori, parfumul și savoarea lor. „Membrii comisiei de degustare – ne-a declarat Ioan Viorel Rați – sunt oficiali. Primele zece vinuri din top, dar nu numai, vor fi găsite în lista de produse oferite la Podu’ cu Lanțuri. Este de lăudat o astfel de selecție, pentru că piața oferă multe sortimente de vinuri. Comisia a fost formată din persoane eterogene profesional, cunoscători în prelucrarea vinului, profesori universitari etc., unii pasionați în valorificarea și punerea vinurilor valoroase pe masa consumatorilor. Membrii Comisiei au fost destul de mulți pentru ca preferințele să fie elocvente. Am apreciat aspectul, lichiditatea fiecărui sortiment de vin pus în pahar. Important când consumi un vin este să stai de vorbă cu el, să-l analizezi gustativ și olfactiv, dar și după cum arată în pahar” . 1 of 18 54 SHARES Share Tweet

