Vinul românesc cu foiță de aur a ajuns pentru prima oară în Bacău

Sticle de vin alb cu foiță de aur produs în România au fost prezentate pentru prima oară în Bacău la ediția din acest an a Festivalului Vinului de la Selgros. Sticlele de Fetească albă de foarte bună calitate au stat în rafturile din standul Cramei Casa Bolgiu din localitatea Urlați, Valea Călugărească-Prahova și zona Dealu Mare. Agitată ușor, sticla de vin devine o superbă arteziană cu fulgi de aur, pentru că în ea sunt puse 0,2 grame de foiță de aur de 23 de karate. „Este singurul vin cu foiță de aur din România, produs în România și comercializat la cerința cluburilor din București și din Miami (SUA) – am aflat de la Cristian Niculiță, partener al Cramei Casa Bolgiu prin firma sa Proconcord, din Bacău. Fulgii de foiță de aur se pun și în vinurile spumante și odată turnat vinul în pahar fulgii devin mereu zglobii datorită bulelor de gaz. Acum s-a încercat metoda și pe vinurile liniștite. O sticlă de Fetească albă cu foiță de aur se vinde cu 100 de lei, dar în cluburi și pe piața americană se ajunge la prețuri mult mai mari". Aurul de 23 de karate conferă vinului o eleganță aparte, nu modifică gustul și este comestibil. Podgoria Casei Crama Bolgiu a fost, inițial, în proprietatea familiei Brâncoveanu, dar din 1934 un străbunic al familiei Bolgiu a achiziționat via. După 1990, via a reintrat în posesia familiei ajunsă la a treia și la a patra generație, care a investit în ea, în utilajele agricole necesare, într-un laborator de analize și într-o pensiune cu profil enoturistic. Mai nou, printr-un parteneriat special, Casa Crama Bolgiu produce în serie limitată și vinuri după rețetele produse de celebrul călugăr Savatie Baștavoi de la Mănăstirea Noul Neamț din Chițcani-Transnistria. Acestea, inscripționate specific cu emblema „SB", au denumiri pitorești: „Vinul popii", „Pielea cucoanei" și „Fata popii" și fac parte din gama „Beciul popii". „Toate vinurile bune din zona geografică cu origine controlată Ştefan Vodă – spunea părintele Baștavoi – au fost vinuri popeşti. «Beciul popii» restabileşte istoria şi superlativul vorbei din popor «vin de care bea popa»".

