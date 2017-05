Vine „Ziua tatălui”

Duminică, 14 mai 2017, orele 16:00 – 19:00 Asociaţia Valoare Plus invită toţi tăticii cu copii la trei ore de distracţie. Conform legii adoptate de Guvernul României în anul 2009, țara noastră sărbătorește Ziua Tatălui în a doua duminică a lunii mai. Prin urmare, anul acesta evenimentul va fi serbat în data de 14 mai. Asociația Valoare Plus susține și promovează necesitatea prezenței paterne în procesul de dezvoltare sănătoasă a unui copil. Nu este suficient ca tatăl doar să existe, ci este imperativ necesar ca el să se și implice într-un mod activ în tot ceea ce presupune relația cu copiii, creșterea și educarea acestora. Tatăl este personajul care influențează în mod fundamental dezvoltarea copilului, fie prin implicare, fie prin neimplicare. Scopul evenimentului organizat cu ocazia Zilei Tatălui este de a aduce în atenţia opiniei publice responsabilitățile unui tată și impactul acestuia în creșterea, dezvoltarea și formarea armonioasă a copiilor săi. Participarea publicului la eveniment este gratuită. 4 SHARES Share Tweet

