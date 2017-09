Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o informare de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului, valabilă din această după amiază până joi seară, la nivelul întregii țări. Potrivit meteorologilor, în intervalul 19 septembrie, ora 17:00 — 21 septembrie, ora 23:00, la munte, în Maramureș, nordul Moldovei și al Transilvaniei, local în Oltenia, Muntenia și Banat mai ales în seara zilei de marți (19 septembrie) și în noaptea de marți spre miercuri (19/20 septembrie) vor fi perioade în care vremea va fi instabilă. De asemenea, vor fi averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. Începând de miercuri după-amiază (20 septembrie), fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala în cea mai mare parte a țării. În plus, în intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși local 20 l/mp și izolat 40 l/mp. În majoritatea regiunilor vor fi intensificări temporare ale vântului, ce vor lua și aspect de vijelie, cu viteze la rafală ce vor depăși 50 — 60 km/h. ANM precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, va actualiza informarea emisă marți. AGERPRES 61 SHARES Share Tweet

