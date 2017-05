Actualitate Vine apa caldă! - apa caldă va ajunge la toți consumatorii până la sfârșitul săptămânii de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Furnizorul de agent termic a repornit instalațiile! Reîncărcarea conductelor a început de marți și se face în etape, sub presiune controlată, pentru a fi evitate alte accidente. Reamintim că timp de aproape trei săptămâni, băcăuanii racordați la rețeaua de alimentare cu agent termic a orașului nu au avut apă caldă din cauza unei avarii de mari dimensiuni produsă pe rețeaua de agent primar, ramura Sofert. Peste 6.000 de apartamente au avut de suferit din cauza acestei avarii, care, în timp ce a fost avariată, a scos la lumină și alte tronsoane vulnerabile. Echipele de intervenție au lucrat în tot acest timp în mai multe zone din oraș, acolo unde, în iarna trecută au fost înregistrate pierderi, dar cu toate acestea, Thermoenergy a furnizat apă caldă și căldură, tocmai pentru a elimina disconfortul în sezonul rece. Profitând de golirea instalațiilor pentru ca să se poată interveni la conductele sparte și ruginite, s-a lucrat în tot orașul. Punctul critic al avariei a fost strada Garofiței, acolo unde, conducta de agent primar a cedat în mai multe locuri. “S-au încheiat lucrările și am reînceput umplerea instalațiilor. Operațiunea este de durată și se face în etape. Primii care vor avea apă caldă la robinet sunt cei din zona Bicaz-Făgăraș-cartierele ANL, urmând ca agentul termic să ajungă în zonele Centru-Gară-Mioriței-Tipografilor-Nord”, declară Narcisa Antoneac, purtător de cuvânt la Thermoenergy Group SA Bacău

Se pare că o dată cu umplerea instalațiilor, nu au apărut alte probleme în zona străzii Garofiței, iar procesul de reumplere a conductelor își urmează cursul firesc. Dacă operațiunea decurge fără incidente, toți consumatorii vor avea apă caldă la robinet până la sfârșitul acestei săptămâni.

