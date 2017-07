Zi importantă pentru sportul băcăuan. Astăzi, în cadrul Ședinței Extraordinare de Consiliu Local, se decid sumele care vor fi repartizate asociațiilor sportive în baza Legii 350/ 2005. Banii alocați se anunță, încă din start, insuficienți. Suma totală este de numai 3.000.000 lei. Cu aproape jumătate mai puțin decât în 2016. Și cu 2.000.000 lei în minus față de cât solicită, în total, cele 20 de proiecte declarate câștigătoare. „În condițiile în care valoarea totală a cererilor depășește valoarea bugetului alocat, este clar că nu toți vom primi cât am cerut. Marea problemă este că, în conformitate cu noile reglementări, dacă primești mai puțin decât ai solicitat, diferența până la suma cerută trebuie să o suporți tu”, a declarat unul dintre solicitanți. Proiectul cu valoarea financiară cea mai ridicată este cel înaintat de Fundația Pro Știința în numele echipei de volei feminin Știința: 1.600.000 lei. Suma solicitată depășește jumătate din bugetul total alocat Domeniului Sport. Dar, în egală măsură, trebuie spus că această sumă (mai puțin de 400.000 euro) este cerută de cea mai performantă echipă de club băcăuană a ultimului deceniu, care se va lupta în campionat cu grupări ce beneficiază de bugete de câte cel puțin 1.500.000 euro precum Blajul, CSM București și CSM Târgoviște. „Sportul de performanță se face cu bani. Noi ne-am diminuat la maximum lista cheltuielilor din dorința de a nu păți alte echipe precum Piteștiul, Unic, Timișoara sau Penicilina Iași”, a explicat antrenorul Științei, Florin Grapă. Proiecte admise: 1) ACS Elite Sport („Viitorul începe azi”) 80,25puncte, 2) Fundația Pro Știința („Participarea echipei feminine de volei Știința în competiții naționale și internaționale”) 76,10p., 3) AS Total Volei („Susținerea echipei de volei masculin Știința in prima ligă”) 75,50p., 4) Fotbal Club Măgura 2012 („Și noi jucăm fotbal”) 75,25p., 5) Asociația Județeană de Atletism („Sprijinirea pregătirii atleților de performanță”) 73,75p., 6) ACS KO Gym („Promovarea kick-boxingului băcăuan la nivel de asociație”) 73,00p., 7) Lucian Puiu („Participarea sportivului Rareș Puiu la competiții naționale și internaționale”) 72,20p., 8) Asociația pentru Dezvoltarea Fotbalului și a altor sporturi Viitorul („Fotbal de performanță la nivelul copiilor si juniorilor”) 72,00p., 9) Centrul Regional de Ecologie („Evenimente sportive pentru copii și tineri în natură”) 71,50p., 10) Asociația Sport, Mișcare, Sănătate- Sporting („Crearea bazei de selecție pentru practicarea sportului de performanță la copii și juniori”) 71,00p., 11) ACS Aerostar („Sportul de masă o antecameră a sportului de performanță) 70,85p., 12) Moldova Motosport („Sprijinrtea motorsportului în 2017”) 70, 75p., 13) Asociația Club Interfast („Promovarea badmintonului în Bacău, ediția a III-a”) 70,75p., 14) CS Saga („Susținerea competițională națională/ internațională”) 70,50p., 15) Asociația Delfin 2012 („Cupa delfin la sărituri în apă”) 70,40p., 16) CS Volei Carpați („Turneu internațional de volei masculin, old boys Prietenia”) 70,40p., 17) Asociația Județeană de Natație și Pentatlon („Susținerea natației în 2017”), 18) Delta Rangers Airsoft Club („Airsoftul- o alternativa la jocurile pe calculator”) 70p., 19) Filiala Județeană a Asociației Nevăzătorilor („Cupa României la goalball”) 70p., 20) ACS Nautica („Sprijinirea înotului de înalta performanță în 2017”) -respins inițial, cu 64,50 p. și declarat admis după contestație cu 76p. 0 SHARES Share Tweet

