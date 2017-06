Sport Viitorul nu e în C de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Învinsă cu 1-0 în manșa tur a barajului de promovare de Sănătatea Darabani, campioana județului Bacău, Viitorul Curița a pierdut sâmbătă, la Onești, și returul cu scorul de 4-3. În felul acesta, echipa antrenată de Costică Ene a ratat șansa de a accede, în premieră, în Liga a III-a Bacăul pierde un nou „baraj” de promovare. Și, o dată cu acesta, posibilitatea de a-și mări numărul divizionarelor C, ajuns în această vară la pragul minim. Dupa retrogradarea Sport Clubului, toate speranțele pentru ca județul Bacău să aibă, în continuare, măcar două echipe în Liga a III-a se legau de Viitorul Curița. Învinsă în manșa tur a barajului de promovare, cu 1-0 de botoșănenii de la Sănătatea Darabani, Curița pornea cu prima șansă în returul programat sâmbătă, la Onești. Numai că speranțele celor peste 1500 de suporteri care au populat tribunele stadionului „CSM” s-au dărâmat ca un castel de nisip. Echipa lui Costică Ene a fost învinsă și acasă, cu 4-3. Și asta după ce oaspeții au condus încă din minutul 10 cu scorul de 3-0, ca urmare a „triplei” realizate de Răzvan Cărăbuș în minutele 6, 9 si 10! „Am început dezastruos. Adversarii s-au dovedit mult mai pragmatici, în timp ce noi am avut nevoie de aproape jumătate de ceas pentru a ne reveni”, a admis antrenorul Curiței, Costică Ene. Come-back-ul gazdelor s-a materializat doar pe jumătate. Prin reușita sa din min. 32, Socaciu a stabilit scorul pauzei (1-3), Irimia a înscris pentru 2-3 imediat după reluarea jocului, iar Corman a egalat în minutul 75. Curițenii aveau la dispoziție 15 minute pentru a mai marca două goluri și pentru a face un pas istoric pe scena eșalonului trei. Cele două goluri mult-așteptate nu au venit. A venit, în schimb, eliminarea injustă a lui Corman, pentru un al doilea „galben” la o fază care a stârnit furia gazdelor. „Jucătorul meu a fost faultat la 17 metri de poarta lor, însă arbitrul, în loc să dicteze lovitura liberă pentru noi, l-a sancționat pe Corman cu un avertisment pentru simulare. Cum era al doilea galben, a urmat cartonașul roșu. Acesta a fost doar un episod dintr-un lung șir de decizii luate împotriva noastră de brigada bucureșteană. Noi suntem o echipă mică, poate că am și deranjat, iar rezultatul s-a văzut”, a adaugat Ene. Rezultatul, într-adevăr, s-a văzut. Și a fost în favoarea Darabaniului, Ghiorghiciuc înscriind în min. 82 golul victoriei pentru echipa antrenată de Radu Cașuba. Sănătatea Darabani promovează în C, Viitorul Curița continuă în Liga a IV-a, iar Bacăul rămâne cu o singură reprezentantă în eșalonul al treilea: Aerostar. „Suntem dezamăgiți de faptul că am ratat barajul de promovare, dar nu descurajați. Sperăm ca aceșt eșec să ne facă mai puternici. Nu dezarmăm: la anul atacăm din nou promovarea în Liga a III-a, și sperăm ca atunci succesul să fie de partea noastră”

Costică Ene, antrenor Viitorul Curița Revin „granzii” Returul barajului de promovare în Liga a III-a a avut printre protagoniste câteva dintre echipele cu tradiție ale fotbalului românesc. Într-o atmosferă fantastică, de sorginte sud-americană, Petrolul 52 Ploiești a acces în eșalonul al treilea, la fel ca și Oțelul Galați (care a marcat golul promovării in min. 87), Farul Constanța sau „Alb-Negru” al Studenților Clujeni (fosta U Cluj). Iată rezultatele returului, cu precizarea ca în paranteză au fost trecute scorurile înregistrate în tur: Petrolul 52 Ploiești- Dentaș Tărtărești 2-2 (3-0), Oțelul Galați- Unirea Mircești 2-0 (0-1), FC 2007 Gârceni- Victoria Traian 1-3 (0-4), Voința Săelele- CS Strehaia 8-0 (4-2), Farul Constanța- Pescărușul Sarichioi 1-0 (7-2), Lăpușul Târgu-Lăpuș – „Alb-Negru” al Studenților Clujeni 0-6 (0-8), Șoimii Lipova- Diosig Bihardioszeg 1-0 (6-1), Unirea Bascov- FC Avrig 1-3 (0-1), Voința Crevedia- Progresul Spartac 2-6 (3-0 la masa verde), Viitorul Ghimbav- Mureșul Rușii Munți 2-2 (2-0), Metalul Buzău- CS Amara 5-2 (4-0), Agricola Borcea- Dunărea Giurgiu 1-0 (2-2), ACS KSE Târgu-Secuiesc- Pro Mureșul Toplița 6-0 (3-0), Tractorul Cetate- Internațional Bălești 1-3 (1-2), AS Milcov- Viitorul Dăești 2-0 (0-0), Dumbrava Gâlgău-Almașului- Unirea 08 Tășnad 1-3 (1-2), Bucovina Rădăuți- ACS Dumitra 2-1 (0-0), Viitorul Curița- Sănătatea Darabani 3-4 (0-1), CSM Focșani 2007- Teiul Poiana Teiului 3-2 (1-2), Șurianu 1945 Sebeș- Viitorul Caransebeș 3-1 (2-1), ACS Ghiroda- Inter Petrila 3-1 (2-1). 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.