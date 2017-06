Sport Viitorul Constanța merge în finală, FC Bacău termină pe 4 de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sâmbătă și duminică, baza sportivă „Green Club” din Șerbănești a fost gazda turneului semifinal 1 al juniorilor U11 la fotbal. Alături de gazdele de la FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu”, pentru un loc în finala Campionatului Național s-au luptat Viitorul Constanța, FC Dănilescu și Viitorul 2010 Buzău. Câștig de cauză a avut Viitorul Constanța, care a totalizat maximum de puncte, 9. Deși aveau la îndemână și varianta unui meci egal, duminică, în meciul decisiv pentru accederea în ultimul act al campionatului, constănțenii au învins cu 1-0 pe FC Dănilescu, confirmând faptul că la clubul condus de Gică Hagi marile performanțe încep de la vârste mici. Partida dintre Viitorul și FC Dănilescu s-a dovedit un adevărat regal, nume precum Luca Băsceanu, Ionuț Cercel, Alberto Cimpoieșu (de la gruparea constănțeană), Mario Preda sau Matei Marin (de la campioana Bucureștiului) meritând reținute în speranța că timpul le va valida și la nivel de seniori. În ceea ce-i privește pe micuții fotbaliști de la FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu”, aceștia au încheiat turneul semifinal pe locul 4, cu trei meciuri pierdute. Dacă înfrângerea din jocul inaugural (0-3 cu Viitorul Constanța) și-a găsit explicația în plusul de valoare al formației de pe Litoral, în schimb celelalte două eșecuri (2-3 cu FC Dănilescu și, mai ales, 3-4 cu Viitorul Buzău) cheamă în cauză și o serioasă doză de neșansă. Oricum, băcăuanii încheie sezonul cu fruntea sus, având toate argumentele pentru a ridica ștacheta în ediția viitoare de campionat. În final, să notăm și lotul utilizat de antrenorul băcăuan Șerban Neamțu: Luca Chișăreanu, Rareș Gherasim, Daniele Dumitru, Nicholas Horvat, Ștefan Oancea, Adrian Olteanu, Gabriel Păun, Bogdan Bacalu, Antonel Fodor, David Păduraru, Codrin Oasenegre, Lucian Anton, Rareș Tatomir și Tudor Belciu, cu precizarea că Luca Întuneric a absentat din motive de ordin medical. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.