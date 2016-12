Social Viitorii soferi isi pot alege singuri ziua in care pot da examenul de oras de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

O noua aplicatie le ofera candidatilor posibilitatea sa-si programeze singuri ziua in care pot sustine proba practica pentru obtinerea permisului de conducere. Cms.sef. Constantin Mihaescu, seful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor declara ca aceasta aplicatie ii ajuta pe candidati sa-si gestioneze mai bine timpul. „Dupa ce este declarat „admis" la proba teoretica, candidatul poate solicita sa i se deschida aplicatia si sa-si aleaga ziua in care doreste sa sustina proba practica. Noi incercam sa-i programam la maxim o luna de zile. Cei care sustin pentru prima data examenul, sunt programati in zilele de marti pentru proba practica", declara cms.sef Constantin Mihaescu, seful SPCRPCIV Bacau. Din experienta practica, anul 2016 a fost cel mai solicitant pentru SPCRPCIV Bacau, la capitolul examen auto.