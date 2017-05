Social Viitorii agenţi de penitenciare au donat sânge de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În ultimele zile, 80 de elevi de la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare (SNPAP) din Tg. Ocna au participat la o campania de donare de sânge, a doua de anul acesta. Prin gestul lor, viitorii agenţi de penitenciare salvează vieţi şi vin în ajutorul celor aflaţi pe patul de spital. Activitatea a fost desfăşurată cu sprijinul conducerii şcolii şi a cadrelor didactice. Astfel de campanii de donare de sânge au mai fost organizate la SNPAP, elevii de aici fiind tot timpul dispuşi să vină în ajutorul celor bolnavi. 0 SHARES Share Tweet

