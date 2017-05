Social Vidre fotografiate pe Lacul Bacău de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter In acest weekend, Dorina Nicolai şi Adrian Negoiță, doi fotografi pasionați de natură au reuşit să confirme prezența vidrelor pe lacul Bacău, surprinzând în mai multe fotografii două exemplare. Prezența vidrelor în lacul din mijlocul oraşului este un fapt deosebit şi un plus pentru aria naturală protejată aflată în întregime pe raza municipiului Bacău, reprezentând un motiv suplimentar pentru protejarea şi promovarea acestui lac. In județul Bacău, în luna ianuarie 2016 Ministerul Mediului a desemnat un nou sit Natura 2000 SCI “Siretul Mijlociu”care cuprinde un sector al râului Siret şi întreaga suprafață a lacului Galbeni şi care are drept obiectiv al protecției, printre altele, vidrele şi țestoasele europene de apă dulce. Dar iată că şi vidrele şi țestoasele nu „se limitează”la conturul trasat pe hartă şi apar chiar şi în mijlocul oraşului. In anii anteriori vidrele au mai fost semnalate, chiar fotografiate pe lacul Lilieci, în zona lacului Galbeni au fost descoperiți frecvent peşti prinşi în plase, mâncați de vidră, în zona lacului Răcăciuni a fost găsită o vidră moartă, iar la Orbeni (Lacul Bereşti) legenda zice că un mare vânător al locului se laudă că ar fi împuşcat o vidră. Deşi în bazinele piscicole unde se practică acvacultura vidrele nu sunt binevenite deoarece pot cauza prejudicii, sperăm ca vidrele să aibă cele mai bune condiții pe lacul Bacău – arie naturală protejată aflată în custodia Centrului Regional de Ecologie Bacău. 7 SHARES Share Tweet

