VIDEO: Șofer fără permis, încătușat de polițiști

Un tânăr de 32 de ani din berești Bistrița a fost prins, duminică, 10 septembrie, conducând o mașină pe DJ 207F fără a avea permis de conducere. Conform polițiștilor, tânărul a refuzat să se legitimeze și a devenit recalcitrant, polițiștii fiind nevoiți să-l încatușeze și să-l duca la secție. Ulterior, tânărul a postat înregistrarea video a reținerii sale pe facebook, susținând ca a fost victima unei agresiuni gratuite din partea polițiștilor.