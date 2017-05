Multimedia VIDEO: Primarul Cosmin Necula a deschis usile spitalului de Andreea Gavrila - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un obiectiv care parea aproape interzis, Spitalul Municipal, a fost deschis pentru vizita jurnalistilor de catre primarul Cosmin Necula. Accesul presei, si de fapt, nici al consilierilor locali din fostul mandat a fost interzis din 2014, de când s-a reziliat contractul cu fostul constructor. Luni, la prânz, cu totii au putut vedea cu ochii lor in ce stadiu sunt lucrarile si daca echipamentele medicale achizitionate mai sunt in incinta cladirii. Stadiul lucrarilor este de 75 la suta. Daca obiectivul de investitii ar ajunge inapoi la beneficiar, acesta ar putea fi gata intr-un an si jumatate. 18 SHARES Share Tweet

