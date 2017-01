Multimedia VIDEO: Pompierii, în luptă cu nămeții de Comunicat de presa -

Pompierii salvatori băcăuani care au plecat cu o autofreză de zăpadă multifuncțională de la Detașamentul de Pompieri Bacău, în data de 06 ianuarie, pentru a veni mai întâi în sprijinul colegilor din județul Buzău și mai apoi a celor din județul Constanța au îndeplinit și îndeplinesc misiuni în cele mai vitrege și condiții. Biciuiți de vântul năprasnic și chinuiți de temperaturile extrem de scăzute și de inevitabila oboseală, colegii noștri au demonstrat prin multitudinea de activități pe care le desfășoară cu mare pasiune, că salvatorii băcăuani sunt printre cei mai „încăpățânați" când vine vorba de a nu se da înlături de la cea mai importantă misiune a lor, aceea de a salva vieți.