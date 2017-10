Multimedia VIDEO: Exercițiu la Aeroport de Comunicat de presa -

Astăzi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE" al Judeţului Bacău a efectuat un exerciţiu pentru antrenarea structurilor de intervenție pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă pe Aeroportul „George Enescu" Bacău. Desfășurarea exercițiului s-a făcut după un scenariu dinainte stabilit, care a avut mai multe situații specifice. Pentru rezolvarea acestora au fost implicate un număr impresionant de forțe și mijloace din cadrul I.S.U.J. Bacău. Totodată, au fost mobilizate și forțe și mijloace aparținând Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, Grupării Mobile de Jandarmi Bacău, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Bacău, Spitalului Judeţean Bacău – Unitatea de Primiri Urgenţe, Crucea Roşie România – Filiala Bacău, Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău, Serviciului Privat pentru Situații de Urgență a Aeroportului Internaţional „George Enescu" Bacău, Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Bacău, Bazei 95 Aeriană „Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu" și a Serviciului Privat pentru Situații de Urgență a S.C. Aerostar S.A.