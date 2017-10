Multimedia VIDEO: Cum se construiește o casă în cinci zile de Desteptarea -

Peste 820 de voluntari unici s-au aflat saptamana trecuta pe santierul Habitat for Humanity Romania din Bacau si au lucrat la ridicarea celor 36 de locuinte, impreuna cu familiile care se vor muta in acestea, incepand cu anul viitor. Intre voluntari se afla sportivi olimpici, angajati ai companiilor partenere, studenti sau persoane care si-au luat concediu 5 zile pentru a da o mana de ajutor. 0 SHARES Share Tweet loading...