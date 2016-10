Video: Cinstirea eroilor neamului la Poiana Sarata

Cu frumusetea ei aramie, toamna a invesmântat “aura” unei mari sarbatori de cinstire a eroilor neamului, ce a avut loc la Poiana Sarata. Aici, in organizarea Arhiepiscopiei Romanului si Bacaului, a Protoieriei Onesti a Parohiei Ortodoxe si a Asociatiei “Sfântul Ilie” din localitate a avut loc un sir de manifestari prin care s-au aniversat 100 de ani de la intrarea României in Primul Razboi Mondial.

In urma cu un secol bravii ostasi români au trecut de granita, stabilita vremelnic la Poiana Sarata, in Transilvania, luptând pentru faurirea unei tari eroice si puternice – România Mare. In cadrul acestor manifestari vineri 7 octombrie a fost sfintit Asezamântul Social-Cultural “Sfintii Martiri Brâncoveni”, in prezenta IPS Ioachim Bacauanul, Arhiepiscopul Romanului si Bacaului.

Acest asezamânt s-a amenajat in cladirea fostului internat al Scolii din Poiana Sarata, in care s-au cazat pâna in anul 1992 peste 2500 de elevi. “Cu sprijinul crestinilor din Poiana Sarata aici s-au organizat mai multe serii de tabere iar prin amenajarea realizata vrem sa aducem din nou viata in aceasta cladire a internatului”, a declarat preotul paroh Sinel Lazarel, de la Parohia Ortodoxa Poiana Sarata mentionând ca aici se va realiza Muzeul Vaii Oituzului.

”Poporul român este unul de sfinti si eroi si intra in comuniune cu facatorii de pace. Noi avem datoria sa ne mai oprim din alergatura galopanta a acestor zile si sa aducem omagiul nostru de pretuire eroilor neamului. Pacea este elementul cel mai bun si esential pentru a fi statornici si a duce o viata demna” – IPS Ioachim Bacauanul

Slujba de sfintire a asezamântului a fost urmata de Simpozionul national “Jertfa si rascumparare”. La realizarea acestui simpozion si-au adus contributia contributia Oficiul National pentru Cultul Eroilor, Muzeul Militar National, Asociatia Nationala “Cultul Eroilor – Regina Maria”, Filiala Bacau, Arhiva Nationala de Filme,Muzeul National “Regele Ferdinand I”, Primaria Oituz si Asociatia “Sfântul Ilie” din Poiana Sarata.

Manifestarile comemorative de la Poiana Sarata au continuat si sâmbata, 8 octombrie, la Biserica Neamului din localitate, unde a fost organizata si o procesiune pâna la Cimitirul Eroilor. Un moment emotionant al acestor festivitati, alaturi de defilarea garzilor militare in acordul muzicii de fanfara a fost reconstituirea cu trupe a actiunii de lupta de la Poiana Sarata din noaptea de 14-15 august 1916.