Multimedia VIDEO: Ceremoniile de pe Dealul Ciresoaia de Desteptarea -

Militarii din cadrul Brigăzii 61 Vânatori de Munte „General Virgil Bădulescu” și din Brigada 2 Vânatori de Munte „Sarmisegetuza” îi omagiază pe eroii vânători de munte căzuți la datorie, acum 100 de ani, pe frontul de luptă Cireșoaia-Coșna.

Ceremonialul militar și religios este dedicat centenarului intrării în luptă în Primul Război Mondial a primului batalion de vânători de munte din Armata României.