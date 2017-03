Sport Victorii pentru echipa Școlii „Spiru Haret” de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Școala Gimnazială „Spiru Haret” a găzduit marți, 14 martie, turneul de minifotbal „Cupa Tymbark” susținut de F.R.F., la care au participat șapte echipe din șapte școli din județul Bacau. Finala s-a disputat între echipele „Spiru Haret” și „Ferdinand I”, trofeul fiind adjudecat de echipa gazdă care s-a impus la loviturile de departajare cu scorul de 1-0, după minutele regulamentare de joc scorul fiind alb. În urma acestei reușite, echipa Școlii „Spiru Haret” s-a calificat la faza zonală care se va desfășura pe 30 martie la Roman. Echipa de minifotbal a Școlii „Spiru Haret” pregatită de prof. Emanuel Moise este compusă din : Ștefan Movileanu, Bogdan Doboșeru, Ștefan Stoleru, Tudor Axinte, Ștefan Zota, Răzvan Doboșeru, Robin Ciocârlan, Cristian Boureanu, Gabriel Lazăr și Nicolas Horvat. Echipa de minifotbal a Școlii „Spiru Haret” s-a mai impus într-un turneu organizat în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar faza pe municipiu în fața altor șase echipe din municipiu calificându-se la faza județeană, disputată duminica trecută la Moinești. Și la această fază „Spiru Haret” a avut câștig de cauză în finala disputată împotriva celor de la Școala „George Enescu” Moinești cu scorul de 2-0. Aceste rezultate i-au propulasat pe minifotbaliștii de la „Spiru Haret” în etapa play-off-ului județean care se juca sâmbătă, 17 martie, la Sascut, după care va urma faza zonală care se va disputa la Suceava. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.