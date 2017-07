Aflati la prima lor participare la Raliul Perla Harghitei in noua sa configuratie pe asfalt, Adrian Raspopa si Cosmin Diacu au avut parte de o lupta frumoasa pe probele speciale cu echipajele inscrise la categoria 2 Roti Motrice, la capatul careia au reusit sa-si treaca in cont o victorie muncita si frumoasa.

Echipajul bacauan a fost nevoit sa-si adapteze foarte rapid strategia de cursa dupa ce, chiar prima proba speciala a raliului, in lungime de 29 kilometri, a fost anulata datorita problemelor avute de organizatori cu comunicatiile pe acest traseu. Astfel, dupa celelalte doua probe disputate in prima zi de concurs, cea de vineri, printre care si superspeciala din centrul orasului Odorheiu Secuiesc, Adrian Raspopa se instala in pozitia de lider al clasamentului rezervat automobilelor cu 2 Roti Motrice, pozitie pe care nu a cedat-o pana la finalul intrecerii.

„Anularea specialei Bucin de 29 de kilometri ne-a dat putin peste cap planurile deoarece, asa cum am declarat inainte de start, pe aceasta proba ne concentrasem atentia, existand posibilitatea crearii unui avantaj consistent pentru ziua de sambata. Chiar si asa, am terminat ziua de vineri pe prima pozitie, insa avansul a fost unul relativ mic, de 7,7 secunde fata de urmatorul clasat.” spunea Adi Raspopa la incheierea primei zilei a Raliului Perla Harghitei.

Cu un traseu in configuratie bucla, compus din 3 probe speciale care au fost parcurse de 3 ori, a doua zi a raliului a oferit iubitorilor motorsportului cateva dueluri extrem de palpitante, atat in clasamentul general cat si in cel rezervat automobilelor cu tractiune pe puntea fata.

„Cel mai mare factor de stres l-am avut sambata cu vremea. Daca in parcul de service, aflat in Odorheiul Secuiesc ploua, atunci cand ajungeam la startul probelor speciale aparea soarele si asfaltul se usca, astfel ca alegerea pneurilor a fost putin mai dificila decat m-as fi asteptat. Am avut parte de o replica frumoasa si consistenta pentru prima pozitie din partea echipajului format din Adrian Teslovan si Imre Cseh iar asta ne-a motivat si mai mult. Pe de alta parte, eu si Cozo, copilotul meu, am reusit sa avem un ritm foarte bun care ne-a permis sa ne mentinem pozitia de lideri si sa ne marim usor avantajul obtinut in prima zi. Suntem foarte multumiti ca ne-am indeplinit ambele obiective, respectiv victoria in clasamentul 2 RM si un loc in primii zece la general!” a mai spus Adrian Raspopa care s-a clasat pe locul 9 in clasamentul general de la Raliul Perla Harghitei.

Weekend-ul plin de adrenalina petrecut pe probele speciale tehnice ale Raliului Perla Harghitei, l-a determinat pe multiplul campion national Adrian Raspopa sa afirme ca:

„Acesta a fost cel mai frumos raliu din ultimii 6 ani de zile pentru mine! Raliul in sine este frumos si antrenant iar lupta pentru victorie ne-a tinut in suspans. Cu proba regina anulata, diferentele s-au facut pe speciala Lueta, parcursa de 3 ori, care este o proba ingusta, prin padure, cu multe capcane ascunse. Tot pe aceasta proba s-a castigat raliul si in clasamentul general iar noi am reusit sa ne impunem pe toate trecerile pe ea, avand un avans la final de doar 22.4 secunde! Asadar, plecam de la Harghita cu bagajul plin de puncte si ne reinstalam si in pozitia de lideri la clasa 5, astfel ca vom aborda urmatoarele etape extrem de optimisti! Sunt fericit pentru cea de-a patra victorie din acest sezon si sper ca si reprezentantii companiei Adama sunt, mai ales de parteneriatul nostru, pe care-l crestem impreuna!”

Sezonul 2017 al Campionatului National de Raliuri Dunlop intra in binecunoscuta vacanta de vara si va fi reluat in perioada 08-10 septembrie cu Raliul Iasului, urmand ca ultima etapa sa se desfasoare intre 07-08 octombrie, la Sibiu.