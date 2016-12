Editorial Victoria pe care oneștenii o sărbătoresc cu apă de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter E pe bune! Așa încheie oneștenii anul 2016: între altele, cu o victorie remarcabilă, pe care o sărbătoresc… cu apă. Pentru că de apa cea de toate zilele e vorba, după ce „războiul” apei, pornit de ani buni cu societatea privată Apă Canal, s-a finalizat, surprinzător, cu trecerea rețelelor de apă la comunitate. Apa din Onești devenise, an de an, tot mai amară din cauza acestui „război”. Acum, preluarea rețelelor prin cedarea de la proprietarul privat este sărbătorită chiar cu un pahar de apă dulce, incredibil de dulce, mai ales prin ceea ce cred oneștenii că au câștigat odată cu acest transfer. Pentru noul proprietar lucrurile nu sunt chiar simple, urmează multe de făcut, de pus la punct. Chiar primarul recunoștea că în acest caz se pornește de la zero. Autoritățile locale încep aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și la Compania Regională de Apă. Pe această bază se speră în accesarea de fonduri europene pentru investiții de modernizare a unei rețelei de apă veche de 60 de ani. Sunt un om crescut în Onești timp de un sfert de secol. Nu voi uita niciodată originile mele, dar nici că atunci nu am avut niciodată probleme foarte grave cu apa. Când și în Onești a ajuns, la un moment dat, apă de munte din Valea Uzului, am crezut că și apa de la robinet era mai dulce, mai sănătoasă.

În ultimii ani problemele au degenerat, dar eu cred și acum că nu apa de munte ar fi mai rea, ci interesele de tot felul ale unora mai sunt multe. La miezul nopții din 31 decembrie, primarul Gnatiuc spune că va vorbi onștenilor din piața în care se va sărbători Noul An. Atunci, domnule primar, să închinați în cinstea evenimentului cu un pahar de apă. Se merită! 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.