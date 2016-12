Victor Babes: Un bloc care sta sa se scufunde

– blocul nr. 2 de pe strada Victor Babessta sa se scufunde – de ani de zile, subsolul este plin de apa si dejectiile locatarilor – imobilul are 104 camere – din cauza saraciei, oamenii nu au posibilitatea sa-si repare singuri instalatiile de interior si pe cele din subsol si apeleaza la ajutorul autoritatilor

Despre problemele existente la blocul nr. 2 de pe strada Victor Babes s-a tot vorbit in paginile ziarului Desteptarea si iata ca ele reapar in atentia publicului. De ani de zile, proprietarii si chiriasii din acest bloc se confrunta cu probleme la instalatiile interioare ale blocului. Peticite ani la rândul, conductele cedeaza frecvent.

Fie ca este vorba despre apa rece, caldura sau canalizare, situatia este aceeasi. Retelele corodate se sparg când oamenilor le este lumea mai draga! Apa rece curge incontinuu, iar canalizarea este sparta. In subsolul blocului se aduna toata apa si dejectiile rezultate de la cele 104 camere. Mizeria a atins un nivel atât de ridicat, incât cu greu gasesc oamenii vreo firma sa intre in subsol ca sa o scoata.

„De multe ori lucram in regie proprie ca sa scoatem mizeria din subsol. Vin cu sculele mele de la tara sau imprumutam de la altii, ca sa putem intra in subsol. Aveam niste cizme dintr-alea pâna la piept si intram cu ele in mizerie, insa mi le-au ros sobolanii. Acum, am vorbit cu un meserias sa intre sub bloc dupa ce scoatem mizeria si sa repare conductele sparte. Am ramas si fara caldura pentru ca s-a spart teava, iar apa rece curge incontinuu. Ma tem ca intr-o buna zi blocul acesta se va scufunda cu totul la câta apa se scurge in subsol!”, declara Sergiu Bucur, locatar.

Rau platnici

Blocul nr. 2 de pe strada Victor Babes este arondat Asociatiei de proprietari nr. 47. Presedintele Emil Roscan spune ca a ajuns in pragul disperarii din cauza acestui imobil si a oamenilor care locuiesc in el.

„Nu stiu ce sa ma mai fac cu oamenii din blocul acesta! Cu exceptia a vreo 20 de persoane, restul nu vor sa plateasca nimic la intretinere si nici pentru reparatiile care se fac. M-am tot gândit cum ar fi mai bine pentru toata lumea si cred ca solutia cea mai buna este introducerea acestui bloc intr-un program de reabilitare/consolidare. Asa ar putea fi reparat de la acoperis pâna la subsol. O alta varianta ar fi ca primarul sa apeleze la CRAB si Thermoenergy, iar aceste societati sa ne faca instalatiile, urmând ca locatarii sa plateasca in transe facturile emise pentru lucrari. Una din aceste solutii trebuie aplicata de urgenta!”, declara Emil Roscan, presedintele Asociatiei de proprietari nr. 47.

Acesta vrea ca primaria sa se implice in acest caz, cu atât mai mult cu cât are in bloc sapte camere in chirie. Din pacate, doar pe cele sapte camere s-au adunat datorii de peste 60.000 de lei. Locatarii sunt impartiti si aici pe mai multe tabere, insa, de când l-au ales sef de scara pe Fodor Petrache, lucrurile au luat o intorsatura favorabila. S-a schimbat usa de la intrarea in bloc, s-a varuit pe casa scarii si pe palierele unde lumea a contribuit cu bani, s-au pus flori, s-au montat usi noi etc. Oamenii au incercat pe cât au putut sa-si imbunatateasca confortul, insa, problema instalatiilor interioare ii depaseste financiar. Din aceasta cauza cer ajutorul autoritatilor in acest caz. Ei vor ca sa le fie reabilitat blocul de la acoperis pâna la subsol. Prin acoperis ploua, apa se infiltreaza prin pereti si instalatia electrica, iar mizeria de la subsol este un adevarat focar de infectie la care sunt expusi atât copiii cât si adultii.

In total, proprietarii/chiriasii celor 104 camere din blocul nr. 2 au la intretinere datorii de peste 200 milioane lei.